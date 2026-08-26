Dolly Parton dejó una última canción antes de morir que podrá ser escuchada en el 2046

La muerte de Dolly Parton puso de luto al mundo, ya que se trató de una artista versátil que logró imprimir su fuerte impronta en la música country, pop, como actriz de cine e ícono de la comunidad LGBTIQ+. El impacto que generó la noticia y la confirmación de que Dolly partió tras una batalla contra el cáncer abrieron la memoria de sus fanáticos, quienes recordaron el último lanzamiento de la artista, que grabó una canción... para que sea escuchada en el 2046.

Dolly Parton grabó una canción para ser lanzada en el 2046, veinte años después de su muerto, como parte de una cápsula del tiempo que la artista preparó para que su legado siguiera vivo. La cantante falleció el martes 25 de agosto a los 80 años y la canción se llama My Place in History y fue grabada en 2015, el mismo año en que abrió el Dollywood DreamMore Resort & Spa en Pigeon Forge, Tennessee.

Así es la misteriosa canción de Dolly Parton para el 2046

La grabación está guardada dentro de una caja de castaño americano y expuesta en el lobby del resort, con instrucciones específicas de no abrirla hasta el 19 de enero de 2046, día en que Dolly Parton cumpliría 100 años. “Solo Dolly conoce su melodía y contenido hasta 2046”, indca una placa junto a la caja.

La artista habló de su canción en su libro de memorias, Songteller: My Life in Lyrics, revelando que no sabía si querría o no vivir hasta los 100 pero que, de hacerlo, habría música suya sonando. “No hay forma de saber cómo será la música para entonces. Con suerte, sonará y la caja entera no se habrá podrido”, sostuvo.

En una entrevista, Dolly Parton aseguró que se trata de una canción "muy buena" y que a veces le dan ganas de desentarrarla. También, admitió su preocupación por su conservación: “Eso es lo que me molesta, pensar que va a ser una canción que nadie va a escuchar nunca si se pudre ahí antes de que la abran”.