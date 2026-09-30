Tenía 76 años: dolor en la música argentina por la muerte de un gran exponente

La comunidad artística nacional y la escena musical marplatense atraviesan horas de profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de Ricardo González Longo, ocurrido este lunes a sus 76 años. La noticia fue difundida a través de los canales oficiales del Instituto Profesorado de Arte (IPA), institución donde el legendario maestro construyó una extensa trayectoria académica formando a diversas generaciones de instrumentistas.

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Desde la cuenta institucional del establecimiento educativo expresaron su acompañamiento a la familia, allegados y exalumnos del músico. En el escrito publicado junto a una cinta de luto, remarcaron el valor de las enseñanzas impartidas en sus aulas por quienes hoy continúan su legado y transmiten la misma pasión por la guitarra en distintos escenarios.

Iniciado en la música desde temprana edad, González Longo concretó su primera presentación en el Teatro Colón de Mar del Plata a los 13 años. A partir de ese hito comenzó un camino de formación continua bajo la guía del profesor Teodoro Palacios, perfeccionándose hasta convertirse en una figura central de la cultura local. Tiempo después integró el Trío de Guitarras de Mar del Plata junto a José María Longo y Pablo Héctor Riderelli, ensamble caracterizado por su propuesta versátil que combinaba la música académica de autores como Antonio Vivaldi o Luigi Boccherini con géneros populares como el tango, el folklore y el jazz.

Gracias a su vasto saber sobre la historia de la música en la ciudad atlántica, se consolidó con el paso de las décadas como una referencia ineludible de consulta técnica e histórica. Su figura resultó clave en los actos y conmemoraciones del Día del Guitarrista Marplatense, dejando un legado imborrable en la pedagogía y la ejecución de la guitarra en la Argentina.

Ricardo González Longo.

Tristeza en la cultura por la muerte de Alfredo Salinas

El ámbito cultural y periodístico nacional lamenta el fallecimiento del periodista y escritor Alfredo Salinas a los 56 años. El deceso de la figura sanluiseña ocurrió en el hospital de Villa Mercedes, donde se encontraba internado desde la última semana a raíz de un deterioro severo en su estado de salud.

Nacido el 25 de noviembre de 1969, Salinas desarrolló una carrera de más de tres décadas en la comunicación, dejando su impronta en la prensa escrita, la radio y la televisión regional. En simultáneo con su trabajo en los medios de difusión, desempeñó funciones en la comunicación institucional y el servicio público del gobierno provincial, desempeñándose como corresponsal de la Agencia de Noticias San Luis e integrando la Comisión de Derechos Humanos del gobierno puntano.