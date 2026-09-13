Tenía 56 años: dolor en la cultura argentina por la muerte del periodista y escritor Alfredo Salinas

La escena cultural argentina se encuentra de luto tras la confirmación de la muerte del reconocido periodista y escritor Alfredo Salinas, quien falleció a los 56 años de edad. El deceso de este emblena sanluisino se produjo en las instalaciones del hospital de Villa Mercedes, donde permanecía internado desde la última semana debido a una severa descompensación en su estado general de salud que no pudo revertir.

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Nacido el 25 de noviembre de 1969, el destacado profesional consolidó una prolífica trayectoria de más de tres décadas dedicada al ámbito de la comunicación. A lo largo de su carrera, su sello distintivo quedó plasmado en una diversidad de formatos que abarcaron la prensa escrita, la radiofonía y la televisión regional.

De manera paralela a su labor en los medios, Salinas volcó su vocación al servicio público y a la comunicación institucional, desempeñándose en distintas áreas del gobierno provincial, labor que ejercía en la actualidad en su rol de corresponsal para la Agencia de Noticias San Luis. Su compromiso social también lo llevó a integrar la Comisión de Derechos Humanos del gobierno puntano, espacio donde promovió diversas iniciativas de alcance ciudadano.

No obstante, su legado trasciende el ámbito periodístico para afianzarse en el campo de la literatura local, donde sus escritos y relatos contribuyeron de manera significativa a la identidad de la región. La noticia de su fallecimiento provocó una oleada de conmoción y muestras de afecto entre colegas, referentes de la cultura y vecinos de la ciudad, quienes destacan la calidez humana y la impronta imborrable que dejó en el panorama cultural de la provincia.

Alfredo Salinas.

Dolor en el jazz internacional por la muerte de un emblema

El circuito musical internacional despide a la cantante, compositora y productora estadounidense Cassandra Wilson, figura central del jazz contemporáneo y ganadora de dos premios Grammy. La partida de la artista, ocurrida a sus 70 años el martes por la mañana en la ciudad de Jackson, Mississippi, fue ratificada por el forense del condado de Hinds, Jeramiah Howard.

Mediante una declaración emitida por la emisora radial WBGO, sus allegados detallaron que la intérprete falleció pacíficamente en su residencia, rodeada por sus afectos y colaboradores más cercanos, sin que se informaran los motivos del deceso. Distinguida en 2001 por la revista Time como la voz de mayor impacto en la música de su país, Wilson edificó una estética personal que amplió los límites del género al integrar matices del blues, el folk y la música de raíz.