La comunidad artística de la provincia de Buenos Aires atraviesa horas de dolor tras conocerse el fallecimiento de Enrique "Quique" Gentile. El reconocido baterista, percusionista y educador musical dejó una huella imborrable en las localidades de San Vicente y Alejandro Korn, donde construyó una trayectoria de más de cuatro décadas dedicada tanto a la interpretación rítmica como a la formación de nuevas generaciones de músicos.

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Su partida genera conmoción en el ámbito cultural nacional, pues Gentile se consolidó a lo largo de su carrera como un investigador del ritmo y un referente indiscutido en la enseñanza de la batería en la Argentina. Más allá de su labor cotidiana en las aulas y salas de ensayo locales, el músico recorrió todo el territorio nacional para dictar más de un centenar de clínicas y talleres especializados, además de haber publicado material pedagógico propio para el estudio del instrumento.

El talento técnico y la versatilidad musical de Gentile le permitieron integrar diversos proyectos artísticos y compartir escenarios con destacados intérpretes de la escena local e internacional. En el ámbito nacional, colaboró con referentes de la talla de Julia Zenko, Rubén Goldín y la prestigiosa Big Band de Panchito Nolé.

Su prestigio como percusionista también trascendió las fronteras del país a través de experiencias compartidas junto a artistas extranjeros como Dave Weckl, el sueco Pär Lindh, el canadiense Mark Cooper y el cubano Emilio Arango. Entre los hitos más recordados de su recorrido profesional figura su designación para secundar a Nicko McBrain, histórico baterista de Iron Maiden, durante las clínicas que el músico británico brindó en Buenos Aires.

Quique Gentile.

Dolor en la música por la muerte de Netinho

La escena musical latinoamericana atraviesa horas de duelo tras confirmarse la muerte de Ernesto de Souza Andrade Júnior, artista reconocido internacionalmente como Netinho. El referente del género axé falleció este martes a los 60 años en un hospital de Salvador de Bahía, ciudad donde permanecía internado mientras enfrentaba un linfoma no Hodgkin, cuadro oncológico diagnosticado en marzo de 2025.

Netinho fue el autor e intérprete del clásico "La isla del sol (Milla)" y desempeñó un rol central en la difusión internacional de los ritmos festivos del nordeste brasileño. Su trayectoria alcanzó proyección masiva durante la década de 1990 y consolidó como uno de los principales exponentes de la movida tropical que encabezó convocatorias en estadios, celebraciones de carnaval y rankings radiales en toda la región.