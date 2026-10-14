El ámbito de la música latinoamericana se viste de luto tras confirmarse la muerte de Ernesto de Souza Andrade Júnior, reconocido internacionalmente como Netinho. El referente del género axé murió este martes a los 60 años en un hospital de Salvador de Bahía, ciudad donde permanecía internado mientras enfrentaba un linfoma no Hodgkin, diagnóstico oncológico que le había sido dado en marzo de 2025.

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Autor e intérprete de la icónica canción La isla del sol (Milla), Netinho fue una de las personalidades clave para expandir los ritmos festivos del nordeste brasileño fuera de sus fronteras. Su carrera despegó con fuerza en la década de 1990, consolidándose como uno de los máximos exponentes de la movida tropical que conquistó estadios, fiestas de carnaval y rankings radiales en toda la región.

A lo largo de su trayectoria, el cantante construyó un repertorio repleto de éxitos que combinaban la energía del pop con la percusión bahiana. Su carisma sobre el escenario y su capacidad para conectar con el público masivo lo llevaron a realizar extensas giras internacionales y a vender millones de copias de sus producciones discográficas, convirtiéndose en una figura insustituible de la cultura popular de su país.

Con su partida, el panorama artístico despide a un creador que supo instalar melodías imborrables en el cancionero festivo en español y portugués. Su legado perdura en la memoria colectiva a través de los ritmos alegres que marcaron a toda una generación de seguidores.

El comunicado oficial sobre la muerte de Netinho

"Artista extraordinario, talentoso, sensible e innovador, Netinho construyó una trayectoria marcada por la alegría, la música y un carisma inconfundible. Su voz, su energía y su forma tan particular de conectarse con el público dejan un legado que permanecerá para siempre en la memoria y en el corazón de sus fans, amigos y de todos los que tuvieron el privilegio de acompañarlo", escribieron desde el equipo del músico.

Netinho.

Quién fue Netinho

Nacido en Bahía en 1966, inició su trayectoria musical en la década de 1980 como voz principal de la Banda Beijo, agrupación con la que comenzó a destacar en el circuito del Carnaval de Salvador. Tras iniciar su etapa solista en 1993, alcanzó la cima de su popularidad en 1996 gracias al lanzamiento de Milla, el tema que se convirtió en un fenómeno masivo con más de tres millones de copias vendidas y que más tarde dio origen a la icónica versión en español La isla del sol.

A lo largo de los años 90 y 2000, expandió el sonido del axé por América Latina y Europa, cosechando discos de oro y platino mientras encabezaba multitudinarias giras internacionales. Más allá de sus producciones discográficas y sus recordadas presentaciones en televisión, fundó un sello para impulsar a nuevos talentos bahienses y un estudio de grabación en Río de Janeiro, consolidándose como uno de los gestores y referentes más relevantes de la música popular brasileña.