Tenía 46 años: el cine y la televisión están de duelo por la muerte de un famoso actor

El ámbito de la cultura internacional despide con dolor al actor y aviador israelí Guy Kapulnik, quien falleció a los 46 años tras sufrir un trágico accidente aéreo en California, Estados Unidos. La triste noticia fue ratificada por su entorno familiar y confirmada luego por las autoridades locales, que identificaron formalmente al artista como una de las dos personas que perdieron la vida en el siniestro.

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El trágico hecho ocurrió cuando la aeronave que pilotaba Kapulnik, una Aeronca 7AC Champion, cayó en una zona de campo cercana a las calles Summit Valley Road y Telephone Canyon Road, a escasas millas de la pista del aeropuerto de Hesperia. Junto al artista viajaba Taylor Laska, de 33 años, quien también falleció en el acto; al mismo tiempo, las causas que originaron la caída del avión se encuentran actualmente bajo proceso de investigación.

Nacido en el moshav Karmei Yosef, en Israel, Kapulnik residía en la ciudad de Los Ángeles, donde combinó de forma permanente su labor frente a las cámaras con la aviación. En el terreno actoral, construyó una sólida trayectoria en cine, teatro y televisión, con créditos destacados en largometrajes y producciones de relevancia internacional como Room 514, Call of the Wild y Lebanon.

De manera paralela a su trabajo en la interpretación, se desempeñó durante años como piloto aficionado e instructor de vuelo. Tras conocerse el trágico desenlace de la tragedia aérea, numerosos alumnos que se formaron junto a él en los aviones volcaron emotivos mensajes de despedida en plataformas digitales, recordando su dedicación pedagógica y su marcada huella en el ámbito de la aviación.

Otra muerte que apena al espectáculo internacional

El ambiente del entretenimiento internacional atraviesa una jornada de duelo tras confirmarse el fallecimiento de la actriz japonesa-surcoreana Yuri Nakamura a los 44 años, a causa de las complicaciones derivadas de un cáncer de recto. La partida de una de las figuras de mayor presencia en las producciones asiáticas distribuidas por Netflix fue anunciada de manera oficial a través de un comunicado emitido por Alpha Agency, la firma encargada de su representación artística.

La noticia puso de manifiesto la trayectoria de superación de la intérprete, quien había recibido el diagnóstico inicial de la enfermedad trece años atrás. En aquel momento, la actriz acordó junto a la dirección de su agencia mantener el cuadro bajo reserva con el fin de continuar con su actividad profesional sin condicionantes externos. Tras completar esa primera fase de abordaje médico y someterse a revisiones periódicas, Nakamura sostuvo su ritmo de trabajo de forma habitual a lo largo de más de diez años.