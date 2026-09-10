Dolor en el espectáculo argentino: murió una famosa actriz a los 73 años

La cultura y la actuación nacional despide a Victoria Fraga, quien falleció a los 73 años dejando un legado marcado por su compromiso con el arte, la enseñanza y la creación escénica. La triste noticia fue dada a conocer por la Asociación Argentina de Actores, entidad sindical a la que permanecía afiliada desde 1974 y desde donde expresaron su acompañamiento a sus allegados y colegas ante esta pérdida.

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Nacida el 7 de octubre de 1952 bajo el nombre de María Victoria José Fraga, la artista construyó un perfil versátil dentro de las artes dramáticas que trascendió la interpretación para abarcar la dramaturgia, la dirección de espectáculos, la adaptación de textos y la docencia. En el ámbito cinematográfico, formó parte del reparto de la emblemática película Darse cuenta, dirigida por Alejandro Doria y protagonizada por un elenco estelar que incluyó a figuras de la talla de Luis Brandoni, Dora Baret, China Zorrilla y Lito Cruz.

En las tablas, su labor como intérprete la llevó a participar en obras como La Madreselva, montada en el Museo Histórico Cornelio de Saavedra bajo la dirección de Leonardo Gavriloff. En su faceta como autora y directora teatral, destacó por realizar la adaptación de El tren y la sopa de tomates, proyecto en el que también asumió la puesta en escena y la conducción actoral del elenco integrado por Romina Seguí e Hilario Quinteros, logrando llevar la producción a las salas de la Capital Federal y a la temporada estival de Mar del Plata.

Otra partida que afecta al espectáculo argentino

El actor Luis Margani, célebre por su interpretación del personaje Rulo en el largometraje Mundo grúa, falleció el 5 de julio de 2026 a los 77 años. La confirmación de su deceso estuvo a cargo de la Asociación Argentina de Actores, organismo que destacó el valor humano y la autenticidad que caracterizaron su labor en la escena nacional.

Victoria Fraga.

Nacido en Sicilia, Italia, el 4 de septiembre de 1948, Margani construyó una trayectoria singular antes de volcarse a la interpretación artística. Durante décadas se desempeñó como electricista de automóviles, una actividad laboral que desempeñó desde su juventud y que moldeó su perfil de perseverancia y dedicación al trabajo.