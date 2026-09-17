Tenía 44 años: murió una querida actriz que conquistó al mundo en una popular serie de Netflix

El mundo del espectáculo atraviesa un momento de duelo por la reciente partida de una de las figuras principales de las producciones asiáticas en Netflix. La reconocida actriz japonesa-surcoreana Yuri Nakamura falleció a los 44 años como consecuencia de un cáncer de recto que avanzó en el último tiempo.

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La dolorosa noticia fue confirmada de manera oficial a través de un comunicado difundido por Alpha Agency, la firma representativa que acompañó la carrera de la artista, desencadenando una inmediata ola de mensajes de pesar en el ámbito internacional. Detrás de su partida se esconde una historia de resiliencia y devoción absoluta por la actuación: el primer diagnóstico de la enfermedad sucedió hace trece años.

En aquel entonces, en una decisión conjunta entre la intérprete y el presidente de su agencia, optaron por preservar el nombre del padecimiento bajo estricta reserva con el único objetivo de evitar preocupaciones en sus equipos de trabajo y continuar trabajando sin condicionamientos. Tras superar esa primera etapa con controles periódicos, Nakamura logró retomar su rutina laboral con total normalidad durante más de una década.

La serenidad se vio alterada en enero de 2025, cuando los chequeos médicos detectaron el regreso de la enfermedad. A pesar de someterse a una intervención quirúrgica con resultados iniciales alentadores, los estudios posteriores revelaron un cuadro metastásico que descartaba la posibilidad de alcanzar una curación definitiva. Lejos de retirarse de las cámaras, y por recomendación de su propio equipo médico -que le sugirió mantener la mente ocupada en su vocación-, la actriz decidió seguir adelante con cada uno de sus compromisos profesionales mientras afrontaba los exigentes tratamientos.

Yuri Nakamura.

El desenlace sobrevino en agosto de 2026, cuando en pleno proceso de recuperación y mientras preparaba su regreso al trabajo, sufrió una complicación digestiva por una nueva obstrucción intestinal. Fue en ese momento cuando el cuerpo médico le comunicó con franqueza que le quedaba poco tiempo de vida.

La serie que lanzó a la fama mundial a Yuri Nakamura

A nivel internacional, el nombre de Yuri Nakamura quedó grabado en la memoria del público gracias a su rol estelar en Románticos anónimos (Nokorimono no Koibito-tachi), la comedia romántica japonesa producida para Netflix bajo la dirección de Sho Tsukikawa. Basada en el largometraje franco-belga de 2010 escrito por Jean-Pierre Améris y Philippe Blasband, la tira narra la conmovedora cotidianeidad de una célebre repostera chocolatera que consigue empleo en una pequeña tienda artesanal mientras intenta superar una severa fobia al contacto visual.

Nakamura compartió el elenco protagónico de esta superproducción junto a figuras de la talla de Shun Oguri, Han Hyo-joo y Jin Akanishi. Tras proyectar con éxito sus primeros dos episodios en la sección On Screen de la 30.ª edición del Festival Internacional de Cine de Busan en septiembre de 2025, la serie tuvo su lanzamiento global en el catálogo de Netflix el 16 de octubre del mismo año. La propuesta no solo cosechó elogios de la crítica especializada por la sensibilidad de sus actuaciones, sino que se convirtió en un fenómeno de audiencias: escaló de inmediato al puesto número uno de las ficciones más vistas en Japón y se posicionó holgadamente dentro del Top 10 en trece países a nivel mundial, inmortalizando el talento de Nakamura en la retina del público global.