Dolor en la música: murió un emblema del jazz a los 70 años

La escena musical internacional despide a la cantante, compositora y productora de jazz Cassandra Wilson, galardonada con dos premios Grammy. El deceso de esta artista a los 70 años se produjo el martes por la mañana en su ciudad natal de Jackson, Mississippi, según confirmó el forense del condado de Hinds, Jeramiah Howard.

{{{htmlAmp}}}

A través de un comunicado difundido por la estación radial WBGO, su entorno informó que la artista partió de manera apacible en su hogar, acompañada por sus allegados y su equipo de trabajo; la causa de muerte no se especificó. Reconocida en 2001 por la revista Time como la voz más relevante de la música estadounidense, Wilson construyó un estilo distintivo que trascendió las fronteras del jazz tradicional.

Partiendo de una sólida matriz asentada en el blues, la intérprete de hits como Fragile, Time After Time y The Weight enriqueció su propuesta al integrar con fluidez matices de folk, pop, R&B y country, consolidando una impronta vocal amplia y flexible. Su vínculo con la música comenzó desde la infancia en Jackson, impulsado por el entorno familiar conformado por su padre, el músico Herman B. Fowlkes, y su madre, la docente Mary Fowlkes.

Tras iniciarse en el piano a los 6 años e incorporar influencias diversas que iban desde el catálogo de Motown hasta las obras de Miles Davis y Thelonious Monk, sumó práctica instrumental tocando el clarinete en agrupaciones de marcha. Durante su formación académica en el Millsaps College y en la Universidad Estatal de Jackson, la cantante dio sus primeros pasos profesionales presentándose en pequeñas salas y liderando grupos de versiones.

Cassandra Wilson.

En las etapas más recientes de su carrera, la figura de Billie Holiday ocupó un lugar central en su trabajo: en 2015, al cumplirse el centenario del nacimiento de la mítica vocalista fallecida en Nueva York a los 44 años, Wilson encabezó un recital tributo en el Teatro Apollo de Nueva York. Esa misma línea conceptual quedó plasmada en el disco Coming Forth by Day, editado ese mismo año como homenaje a la legendaria referente.

Dolor en la música argentina por la muerte de Beto Orlando

La música popular argentina despide a una de sus voces más representativas tras confirmarse el fallecimiento de Beto Orlando a los 79 años. El reconocido cantante murió a causa de un accidente cerebrovascular que agravó el delicado cuadro de salud que venía atravesando durante sus últimos días.

El legado del intérprete reúne obras de amplio arraigo colectivo, comenzando por piezas como Dios del Olvido, Aquellos besos que te di, No me des tu adiós mi amor y Tú eres mi destino, títulos que se instalaron definitivamente en la memoria popular entre sus composiciones más queridas.