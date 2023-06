Los Bla Bla vuelven a escena con Modelo Vivo Muerto, la nueva creación de la compañía teatral

La compañía formada por Pablo Fusco, Tincho Lups, Manu Fanego, Julián Lucero, Sebastián Furman suma a Carola Oyarbide a su formación en su nuevo espectáculo teatral, que se corre del género varieté a la comedia de suspenso.

La compañía teatral Los Bla Bla vuelve a escena con Modelo Vivo Muerto, su nuevo espectáculo teatral que, sin alejarse del terreno de la comedia, propone una estructura diferente a la de la varieté con el mismo humor característico del grupo formado por Pablo Fusco, Tincho Lups, Manu Fanego, Julián Lucero y Sebastián Furman, más la incorporación de Carola Oyarbide. La pieza cómica con tintes de suspenso empieza en una academia de arte, presenta a un grupo de estudiantes frente al examen de fin de curso y los enfrenta a un inesperado crimen que deriva en una investigación delirante. En diálogo con El Destape, el actor Manu Fanego -que en la ficción interpreta dos personajes, el modelo vivo muerto y la detective de esta historia- contó las intimidades detrás del éxito popular de Los Bla Bla.

"La pandemia fue un momento de gran desconexión, cada miembro del grupo decidió seguir su camino y recién a finales de 2022, cuando fuimos convocados por la Sala Caras y Caretas para armar un espectáculo, nos volvimos a juntar para tratar de rearmar lo que teníamos, que estaba un poco desvencijado. Nos surgió la necesidad de incluir gente y romper cierta dinámica que estaba más cerrada a nosotres seis y empezamos a armar, a partir de un corto de suspenso que habíamos hecho años atrás, una obra que cruzada la comedia con el misterio", señala Fanego sobre el proyecto que volvió a unir a la compañía que produjo obras como Puro Bla Bla y Los Bla Bla: Tranquimanso, entre otras.

El grupo se creó en 2010, hace 13 años, cuando el género varieté estaba de moda. En principio, el concepto de Los Bla Bla era ese: un conjunto de cuadros y sketches humorísticos hechos espectáculo. "Cuando se creó el grupo, a partir de una iniciativa de Sebastián Godoy, la idea era que el elenco se modificara todos los meses. Estábamos Pablo Fusco, Tincho Lupus, Julián Lucero, Sebastián Furman y yo, y cuando pasamos ese primer mes dijimos, entre todos, que queríamos renovar porque estábamos muy manijas y queríamos seguir", indica Manu Fanego.

"Todos nos llevábamos bien y la cosa funcionó desde el primer momento. Arrancamos haciendo funciones a la gorra en un salón de yoga, ni siquiera en un bar, y se llenaba", agrega el intérprete que en Modelo Vivo Muerto habita dos cuerpos, el de un hombre y el de una mujer. "No es la primera mujer que he interpretado, me siento muy cómodo habitando personajes femeninos", detalla.