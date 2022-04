Cómo es Alicia Confusión, la obra para niñes que lleva al país de las maravillas la perspectiva de género

Escrita por Juan Ignacio Fernández y dirigida por Cecilia Meijide, Alicia Confusión revisita la clásica novela de Lewis Carroll y la aggiorna a algunas de las conquistas de género contemporáneas.

En el país de las maravillas de Alicia Confusión, nueva adaptación teatral de la clásica novela de Lewis Carroll, todos son una sola cosa y hacen lo que hacen, sin posibilidad de transformarse, crecer y cambiar. La llegada de Alicia, la heroína de la versión queer pensada por Juan Ignacio Fernández y dirigida por Cecilia Meijide, altera el reinado y abre el juego a una serie de planteos ligados a la construcción de las identidades de género, en forma muy dinámica. Alicia Confusión es disfrute total para toda la familia y un material valioso para la formación de jóvenes espectadores y para la deconstrucción de los papis.

En diálogo con El Destape, el dramaturgo Juan Ignacio Fernández cuáles fueron los desafíos de encarar un clásico con una mirada LGBTTIQ+, en una propuesta especialmente dirigida a les niñes. "Sin perder el juego, tratamos de ser empáticos con quienes transitan ese tipo de situaciones. A la obra también viene gente adulta y sale interpelada, preguntándose '¿qué soy?', ¿qué no me permití?'. Se abren muchas preguntas sobre la identidad, aunque claramente nuestra intención principal es hablar de la cuestión de género".

Pensada en formato de comedia musical, la puesta toma el conflicto de la oruga que quiere ser mariposa para destrabar las represiones que anidan en el país de las maravillas. En el camino por lograrlo hasta la mismísima reina de corazones sale transformada, en un hábil cambio de narrativa por fuera del punitivismo hacia el villano, un recurso común de las películas de Disney.

Que les niñes la pasen bien y participen con la historia no es cosa menor, ya que salen visiblemente entretenidos con la propuesta. Según Fernández, el impacto es tal que en algunos casos hasta reciben dibujos y demostraciones de afecto del público que no miente y si se aburre, no duda en hacerlo notar. Alicia Confusión está bien hecha y propone una línea narrativa audaz que escapa del síndrome heteronormativo de muchas obras pensadas chicos. El histrionismo de quienes la protagonizan es un plus que suma y genera mucha simpatía.

Alicia Confusión. Nuestra opinión: muy buena.

Dramaturgia: Juan Ignacio Fernández.

Dirección: Cecilia Meijide.

Elenco: Matías Corradino, Keila Fainstein, Manuela Iseas, Santiago Kuster, Sabrina Marcantonio, Florencia Zothner Ciatti

Funciones: sábados a las 16 horas en Ítaca Complejo Teatral (Humahuaca 4027, CABA). Entradas en venta por Alternativa Teatral o en boletería del teatro.