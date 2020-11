Rottemberg se refirió a la apertura de los teatros con protocolos sanitarios.

El Gobierno nacional habilitó hoy el regreso de los espectáculos teatrales con público en jurisdicciones alcanzadas por el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), como la Ciudad de Buenos Aires, donde el Complejo Teatral San Martín ya anunció que reabrirá sus puertas mañana con una función de prensa de "Happyland", después de 8 meses de inactividad. En este contexto de festejos, el empresario teatral Carlos Rottemberg se manifestó contundente: "Va a llevar tiempo la normalización".

En diálogo con El Destape Radio, el productor explicó: "Fue muy emocionante la publicación en el boletín oficial. Se trabajó a conciencia. Es un desahogo para mucha gente”. Además, señaló que "va a llevar tiempo la normalización" de la actividad. “El protocolo dependerá de cada jurisdicción. El anuncio de Nación permite el 50% de la capacidad pero depende de cada lugar. En capital se comienza con el 30%”, agregó, con cautela.

Sobre la modalidad de ingreso y permanencia durante las funciones, Rottemberg aseguró que “los espectadores van a estar con barbijo, como sucede en todos los lugares del mundo donde se ha habilitado” y advirtió que “también va a haber temporada para el verano pero todo acotado”.

“Es importante empezar para no hipotecar por tanto el año 2021”, focalizó. Asimismo destacó que “teatro y música mueven 400 mil puestos de trabajo en el país” y concluyó que “las pérdidas no las puede cubrir otro que la propia empresa. Pero sería injusto decir que no hubo ayuda, como las ATP y los créditos subsidiados”.

"Exceptúase del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular a las personas que se encuentren en los departamentos o aglomerados alcanzados por el artículo 9º del Decreto 875/20 (aislamiento obligatorio) y que estén afectadas a las actividades relativas al desarrollo de artes escénicas con y sin asistencia de espectadores", dice la decisión administrativa 2045, publicada hoy en el Boletín Oficial con firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Salud, Gines González García.

Tras varios meses de reclamos del sector, finalmente mañana el mítico San Martín abrirá las puertas de su sala Casacuberta para re-inaugurar con una función para invitados "Happyland", espectáculo escrito por Gonzalo Demaría y dirigido por Alfredo Arias, que se estrenó la temporada pasada. Luego, desde el viernes 20 a las 20.30 horas regresarán las funciones para público general.

También este sábado, a las 14, el Centro Cultural Kirchner hará lo propio con un concierto del pianista Horacio Lavandera en el que interpretará la obra de Astor Piazzolla y cuyas entradas se encuentran disponibles en compartir.cultura.gob.ar. El regreso paulatino de estas actividades en un contexto "dinámico y cambiante" exige el cumplimiento de un protocolo cuyas normas, advirtió hoy el Ministerio de Cultura de la Nación en un comunicado, "podrán ser ampliadas o modificadas según los cambios que surjan respecto a la situación epidemiológica y a cualquier otra sugerencia que emane de las autoridades jurisdiccionales".

Las primeras obras que volverán a tener funciones con público serán "El acompañamiento", con Luis Brandoni y David Di Napoli, en el Multiteatro; "Happyland", con Alejandra Radano, Carlos Casella, Marcos Montes y María Merlino, en el Teatro San Martín; "Después de Nosotros", con Julio Chavez y Alejandra Flechner, en el Paseo La Plaza; "El Equilibrista", con Mauricio Dayub, en el Chacarerean; y en el Picadero los espectáculos "La suerte de la fea", "Yo, Encarnación Ezcurra" y ""Nada del amor me produce envidia".