Alegría en el espectáculo por el anuncio de Raúl Lavié y Osvaldo Santoro: "Muy feliz"

Alegría en el espectáculo por el anuncio de Raúl Lavié y Osvaldo Santoro.

El 2026 tendrá grandes propuestas para la cartelera de verano porteña y una de ellas es la comedia Vamo los Pibes, con Antonio Grimau, Osvaldo Laport, Raúl Lavié y Osvaldo Santoro, que estrena el próximo 2 de enero en el Multiteatro. A dos días para el estreno, Lavié y Santoro hicieron un feliz anuncio en sus redes sociales.

A través de la cuenta de Instagram de la obra de teatro, Lavié y Santoro -junto a Grimau y Laport- les desearon a todos un feliz comienzo del 2026, revelando que se encuentran "muy felices" y que auguran eso para todos sus seguidores. En Vamo los Pibes los actores se ponen en la piel de cuatro amigos octogenarios dispuestos a todo (literal) con tal de cumplir un último gran sueño: conseguirle un audífono a Ernesto, un ex cantor que quiere volver a las pistas... y al micrófono.

Pero lo que empieza con una visita a la fonoaudióloga, termina en un delirio épico: formar una banda musical, subirse a una casa rodante y recorrer el mundo. Con Barilatti al piano, Ernesto en la voz, Mingo como presentador rengueando con estilo y el Tano Staffa como manager improvisado (y sospechoso), el plan suena tan imposible como irresistible. "Con diálogos filosos, situaciones absurdas y un ritmo que no afloja ni con la presión baja, “Vamo´ los Pibes es una oda a la amistad, la desobediencia geriátrica y la necesidad urgente de no tomarse la vida tan en serio", anticipa un comunicado de prensa sobre la comedia.

El premio que ganó la obra y la expectativa por su estreno

Escrita y dirigida por Federico Palazzo y con producción de los Rottemberg, la obra estrena el 2 de enero en el Multiteatro con funciones de miércoles a domingo. Vamo los Pibes está basada libremente en El Audífono de Jorge Palaz, comedia que fue distinguida con el Primer Premio a Obra Teatral Inédita del Fondo Nacional de las Artes.