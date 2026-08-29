La sorpresa de Nahuel Pennisi en pleno vivo del programa de Mario Pergolini: el video

Un reciente momento entre Mario Pergolini y Nahuel Pennisi en pleno vivo de El Trece generó emoción en las redes sociales, tras la aparición sorpresa del músico al aire. En medio de una entrevista que el conductor le realizaba a la actriz Bárbara Lombardo, la rutina del estudio se interrumpió por una presentación enigmática de Pergolini que descolocó tanto a la invitada como a la audiencia.

Sin anuncio previo en la rutina del programa, la cámara enfocó hacia la platea y reveló la presencia de Pennisi. Sentado entre el público, con su inconfundible forma de sostener la guitarra sobre el regazo, el músico comenzó a interpretar los primeros acordes de Los mareados. La versión a pura emotividad del clásico tango de Enrique Cadícamo y Juan Carlos Cobián provocó un silencio absoluto en el piso, erizando la piel de los presentes.

Tras regalar esa primera postal íntima desde las gradas, el artista fue invitado a subir al escenario principal para continuar el encuentro. Allí, Pennisi desplegó nuevamente su sensibilidad vocal e instrumental al abordar Parte del aire, una de las composiciones más poéticas del repertorio de Fito Páez, coronando un clima de profunda emoción en el estudio.

Como era de esperarse, el fragmento de la transmisión no tardó en traspasar la pantalla y, en cuestión de horas, el clip del momento se viralizó masivamente en plataformas como X, Instagram y TikTok, cosechando miles de reproducciones y comentarios de usuarios que celebraron la espontaneidad del cruce y el talento del músico argentino.

La historia del tango Los Mareados

La obra musical Los mareados, concebida originalmente por Juan Carlos Cobián sin texto poético, llevó en su nacimiento el título Clarita. La primera versión lírica respondió al trabajo conjunto de Raúl Doblas y Alberto Weisbach, quienes la sumaron a la pieza dramática Los dopados, presentada el 4 de mayo de 1922 en el teatro Porteño.

Nahuel Pennisi.

Tras asumir el nombre del montaje, la composición sumó su registro inicial el 20 de mayo de 1922 de la mano de la agrupación instrumental de Osvaldo Fresedo para la compañía Victor, sello que dos años después, el 13 de enero de 1924, publicó la ejecución cantada por Roberto Díaz junto al piano del propio Cobián y el violín de Agesilao Ferrazano.

El recorrido del tema dio un giro definitivo décadas más tarde a partir del interés de Aníbal Troilo. Al conservar el recuerdo del instrumental de Fresedo pero desconociendo los versos previos, Troilo encargó una métrica inédita a Enrique Cadícamo. Bajo el rótulo Los mareados, la formación del bandoneonista registró la toma definitiva el 15 de junio de 1942 para la discográfica Victor, incorporando la interpretación vocal de Francisco Fiorentino.