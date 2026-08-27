Mario Pergolini le reclamó a su hija, Valentina Pergolini, que no le haya contado sobre su participación en Popstars (Telefe) en vivo desde su programa.

La hija de Mario Pergolini, Valentina Pergolini, sorprendió con su participación en Popstars, el histórico reality musical de Telefe que busca formar una nueva banda pop femenina en Argentina. Tras su aparición en pantalla, su padre reveló el particular reclamo que le hizo a la joven por no haberle avisado previamente sobre su participación en el programa.

El conductor Nico Vázquez junto al jurado de Popstar.

Durante una transmisión en vivo de Otro Día Perdido (El Trece), el conductor contó, con su habitual tono de humor, que la decisión de Valentina lo tomó por sorpresa: “Yo justo tengo ahora a mi hija expuesta por ahí, porque me hace cola en realities y se va y se presenta”. Luego, le reclamó a su hija que no le hubiera contado sobre su participación en el programa.

Asimismo, señaló: “Con lo que papá cuidó todo esto, ¿no te pareció que me lo deberías haber contado?”. El comentario generó risas entre los presentes en el estudio y Pergolini continuó con la situación en tono de humor, al insinuar que le había molestado que su hija participara en un programa de otro canal.

Popstars regresó a Telefe

El reality musical más aclamado por Argentina, Popstars, regresó el pasado lunes 24 de agosto a la pantalla de Telefe. Durante la apertura del ciclo, el conductor de la nueva edición, Nicolás Vázquez, expresó con emoción: “Al fin, llegó el día con el que miles de chicas soñaron durante años. Desde todos los rincones de Argentina y de muchos países del mundo llegan con un mismo sueño latiendo en el corazón. El día en que las ilusiones dejan de ser un solo deseo para convertirse en una oportunidad”.

Durante la última emisión del programa en 2001, un masivo proceso de audiciones decantó en la selección de Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi, Virginia da Cunha e Ivonne Guzmán, quienes dieron vida al fenómeno pop más importante de la época en Argentina, Bandana.