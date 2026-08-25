Quién es la hija de Mario Pergolini que participó de Popstars Argentina 2026

Valentina Pergolini tiene 20 años y se formó en Artes Escénicas, además de contar con experiencia en musicales antes de su llegada al reality de Telefe.

La nueva edición de Popstars llegó a Telefe con miles de jóvenes dispuestas a demostrar su talento y entre las participantes apareció un apellido conocido. Valentina Pergolini, hija de Mario Pergolini, sorprendió durante la audición y logró avanzar a la siguiente instancia del reality musical.

Valentina Pergolini en Popstars 2026: cómo fue su audición

A 25 años del estreno de Popstars, programa que tuvo como resultado la formación de Bandana, Telefe presentó una nueva edición del formato con la conducción de Nicolás Vázquez. El primer episodio se emitió el lunes 24 de agosto y mostró parte del extenso proceso de selección.

Más de 10.000 jóvenes enviaron sus videos para participar del casting virtual. De ese grupo, alrededor de 3.000 fueron convocadas a las audiciones presenciales realizadas en el Estadio Mary Terán de Weiss, donde debieron demostrar sus habilidades tanto para el canto como para la danza.

Entre las participantes estuvo Valentina Pergolini, de 20 años. La joven se presentó con el número 2274 y eligió un clásico de Britney Spears para intentar convencer al equipo encargado de la evaluación.

Con un top plateado con capucha y pantalones rosados, interpretó Baby One More Time y mostró una actitud decidida frente al micrófono. Al terminar su presentación, expresó: “Siento que hay una muy linda energía, un montón de chicas que vienen por lo mismo. Está buenísimo. Estoy supercontenta”.

La hija de Mario Pergolini avanzó a la segunda instancia

Después de completar las diferentes audiciones, llegó uno de los momentos más esperados de la jornada. Nicolás Vázquez subió al escenario para anunciar cuáles eran los números de las participantes que continuarían en la competencia.

Cuando mencionó el 2274, Valentina reaccionó con evidente emoción. La joven saltó, gritó y rápidamente se abrazó con otras participantes que también habían conseguido avanzar en el casting.

De esta manera, la hija de Mario Pergolini consiguió superar la primera instancia y quedó dentro del grupo de jóvenes que continúa en carrera para formar parte del nuevo proyecto musical que busca replicar el fenómeno generado por el programa original.

Quién es Valentina Pergolini y qué estudió

Valentina es la hija menor de Mario Pergolini y de la psicóloga Dolores Galán. Desde chica estuvo vinculada con el mundo artístico y manifestó interés por la actuación, el canto y los escenarios.

Se formó en Artes Escénicas y comenzó a construir experiencia profesional incluso antes de su llegada a Popstars. Entre sus antecedentes figura el trabajo como asistente de producción en los musicales Rent y El Principito.

En 2025 dio un paso importante en su carrera al debutar en la calle Corrientes con Despertar de primavera (Spring Awakening). Allí interpretó a Anna bajo la dirección de Fer Dente, en la segunda adaptación argentina del reconocido musical de Broadway estrenado originalmente en 2006.

La obra cuenta con texto y letras de Steven Sater, música de Duncan Sheik y está basada en la novela homónima del escritor alemán Frank Wedekind.

Valentina Pergolini sorprendió en su audición de Popstars 2026 al interpretar “Baby One More Time” de Britney Spears frente al equipo de evaluación.

La pasión de Valentina Pergolini por la actuación

El interés de Valentina por el mundo artístico comenzó mucho antes de convertirse en participante de un reality. En una entrevista con LA NACION, explicó que la televisión y los musicales formaron parte de su infancia y fueron despertando su deseo de dedicarse a la actuación.

“El deseo estuvo toda mi vida. Veía series como Chiquititas, Casi ángeles, Rebelde Way. Yo era chiquita, pero cuando llegaba de la escuela, mis hermanos, Tomás y Matías, estaban mirando la tele y yo me prendía”, recordó.

También mencionó su admiración por el universo creado por Cris Morena y por producciones como Violetta, Hannah Montana y Victorious. “Yo quería estar ahí. También iba al teatro y me fascinaba”, sostuvo.

Ahora, con 20 años, Valentina Pergolini encontró en Popstars una nueva oportunidad para seguir desarrollando esa vocación y demostrar que, más allá de ser la hija de Mario Pergolini, cuenta con un recorrido propio dentro del mundo artístico.