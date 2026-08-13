La Sole y Nati Pastorutti volvieron a cantar juntas y hay furor en el folklore: qué canción versionaron

Soledad Pastorutti invitó a su proyecto Casa Sole a su hermana Natalia, con quien interpretó un clásico del folklore argentino. Con esa iniciativa, la cantante santafesina recibe a figuras de diversos géneros para releer canciones del repertorio popular y en este caso cantaron la chacarera Si acaso regresaras.

El cruce generó un fuerte impacto en el público y en las comunidades de seguidores de ambas. Si bien Natalia acompañó a Soledad durante buena parte de su trayectoria como participante estable de sus shows en vivo, en los últimos años priorizó su carrera solista, volviendo los cruces escénicos entre ambas un acontecimiento cada vez más esporádico.

A través de una publicación compartida en sus perfiles de Instagram, las hermanas celebraron la oportunidad de reencontrarse ante los micrófonos y compartieron la trastienda afectiva del lanzamiento: "Casa Sole siempre fue un lugar para encontrarnos a través de la música. Y en este próximo episodio volvemos a disfrutar del canto tal como aprendimos a hacerlo: juntas y jugando. Tantos años, muchas historias y una vida entera detrás de cada canción que hacemos, con la complicidad intacta".

"¡Gracias Nati por acompañarme en esta hermosa chacarera, Si acaso regresaras!", cierra el descargo de la voz de Tren del Cielo. La versión audiovisual ya se encuentra disponible en las plataformas de Soledad, marcando una nueva postal de colaboración que reaviva la huella familiar en el folklore contemporáneo.

Soledad y Natalia Pastorutti.

La Sole sobre sus comienzos en la música

Soledad Pastorutti reflexionó sobre los inicios de su carrera profesional y las consecuencias de haber alcanzado una popularidad masiva con solo 15 años. En una entrevista concedida durante la pandemia, próxima a cumplir 40 años, la artista repasó el impacto de la exposición mediática temprana, la pérdida de la espontaneidad y su búsqueda por recuperar la libertad con la que se presentaba en sus comienzos.

La cantante señaló que las exigencias de la industria y el paso del tiempo afectaron la soltura inicial con la que irrumpió en la escena del folclore. En ese contexto, expresó su intención de reencontrarse con la falta de prejuicios y temores que caracterizaban sus primeras actuaciones en el escenario.

Asimismo, Pastorutti abordó los comentarios que recibía por parte del público en sus inicios respecto de su apariencia física y vestimenta. La intérprete evaluó el impacto de esas críticas durante su adolescencia y valoró el hecho de que en aquel período no existieran las redes sociales, aun cuando las opiniones de la gente llegaban de manera directa antes de sus presentaciones.