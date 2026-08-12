Las emotivas palabras de La Sole a Messi en su momento más triste: "El amor es más fuerte"

Lionel Messi compartió en su cuenta de Instagram una carta dedicada a su padre, tras su reciente partida y Soledad Pastorutti le dejó un mensaje que emocionó a todos. En su descargo, el 10 expresó la dificultad de asimilar la pérdida de quien fue su pilar desde los inicios de su carrera y su coprovinciana lo alentó con sus palabras.

La publicación de Messi sumó millones de interacciones en pocas horas y recibió muestras de afecto de figuras de todo el mundo; entre los miles de comentarios que acompañaron la carta del capitán argentino, el de La Sole es uno de los más resonantes. La cantante santafesina le dedicó palabras de consuelo centradas en el vínculo entrañable que unía al futbolista con su padre y en el orgullo con el que este acompañó el recorrido de su hijo.

"Leo querido, me hiciste llorar mucho con tus palabras. Como dice un gran amigo, cuando se nos va alguien muy querido morimos un poco nosotros también. La vida es eso, tu papá tuvo la dicha de ser tu compañero, confiar y verte triunfar, y se fue con la certeza de saberte un gran ser humano. El dolor es grande pero el amor es más fuerte. Te queremos", escribió la voz de Tren del Cielo.

La carta completa de Messi a su papá

El mensaje de La Sole llegó como respuesta al desgarrador texto publicado por el delantero, en el que repasó los últimos meses de convivencia, la frustración por no haber podido compartir juntos los tramos finales de su carrera y la incertidumbre sobre su continuidad en el fútbol tras la partida de su mentor:

"Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

Mensaje de La Sole a Messi.

Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar.

Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.

Messi y su padre.

Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo. Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?

Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa".