La Sole emocionó a todo el folklore argentino por lo que dijo de su hermana Natalia: "En todas"

El vínculo entre Soledad y Natalia Pastorutti trascendió la intimidad familiar para convertirse en una de las postales más entrañables de la música popular argentina. En el día del cumpleaños de la menor de las hermanas, La Sole le dedicó unas palabras en sus redes sociales que conmovieron a los fanáticos del folklore, celebrando décadas de escenarios compartidos, hermandad y complemento vital.

Acompañado por postales que repasan distintos momentos de sus carreras y de su vida cotidiana, el mensaje de la santafesina puso en palabras la complicidad de dos artistas que crecieron juntas ante la mirada del público. "¡Feliz cumpleaños! A mi compañera de tantas historias, de tantos escenarios y de esta vida que seguimos caminando juntas. Gracias Nati por estar siempre, por entenderme con una mirada, por bancarme en todas, por tu paciencia, tu sinceridad y esa manera tan tuya de bajarme a tierra cuando hace falta", comienza el posteo de La Sole.

A lo largo del texto, Soledad destacó el valor de las diferencias que las unen tanto arriba como abajo de las tablas, remarcando que esa diversidad de personalidades es la clave del equilibrio que mantienen desde los inicios de su carrera en Arequito. "Somos tan distintas… ¡y qué suerte! Porque ahí está nuestro mejor complemento, nuestra forma de cuidarnos y seguir compartiendo este sueño que empezó hace tantos años. Que la vida nos siga encontrando juntas, cantando, riendo, criando, discutiendo un poquito y celebrando cada paso", concluyó la voz de Tren del Cielo.

La publicación se llenó rápidamente de comentarios de afecto por parte de seguidores y figuras del espectáculo. Entre las respuestas más destacadas, la cantante folklórica Yamila Cafrune le dedicó unas palabras a la agasajada: "Feliz cumple a la preciosa persona de Nati... Siempre con esos ojitos brillantes y la sonrisa a flor de labios. Bella, bella". A las felicitaciones se sumaron también La Gunda Fontán con un afectuoso "¡Feliz cumpleaños Nati! Hermosas", y el actor Facundo Arana, quien exclamó: "¡Feliz Cumple Naty!", reafirmando el enorme cariño que la escena artística le tiene a la dupla.

Soledad y Natalia Pastorutti.

Hermanas, la canción que cantan La Sole y Natalia Pastorutti

Ella es la que ordena mi desastre



Dice no, y no hay nada que lo cambie



Puede hacer mil cosas a la vez



Los de afuera son de palo, ella es

Ella nunca duerme por las noches



Vuela en su guitarra y mil reproches



A veces parece un huracán



Y otras como un trapo anda y más

Quizás



Deba confesarte que te quiero tanto



Somos tan distintas y es tan necesario



Tenerte conmigo para caminar

Lo sé



Sé que no hace falta que te diga nada



Solo basta con cruzar una mirada



Voy contigo al cielo y al fondo del mar



Y al fondo del mar

Ella se hizo amiga del silencio



Pura discreción, todo secreto



Traicionó una vez su seriedad



Como nadie dice la verdad

Ella de hablar tanto se marea



Dice no y al rato está en la fiesta



No se queda quieta en un lugar



Sé que no controla su ansiedad