Sofía Gala contó que en la casa de Moria había una iglesia evangélica: "Era un despelote"

El universo que rodea a Moria Casán siempre regaló historias extravagantes, pero algunas de las más insólitas ocurrieron puertas adentro de su propiedad en Parque Leloir. Sofía Gala Castiglione rememoró una desopilante anécdota de su infancia que involucró a Frida, una empleada doméstica de la familia, quien montó sin previo aviso un templo religioso en la residencia de La One.

Según relató la actriz entre risas, Frida era la encargada de cuidar a su abuela materna durante aquellos años evota de la fe evangélica, la mujer solía llevar a la anciana a las misas de los domingos, hasta que un día decidió trasladar las reuniones espirituales directamente a la quinta de la diva. El momento del descubrimiento por parte de Moria pareció sacado de una comedia surrealista; Sofía detalló cómo su madre un día se topó con la escena al regresar a su hogar..

"Se montó una iglesia evangélica en la casa de Moria; fue la señora que cuidaba a mi abuela. Frida, una señora que cuidó durante muchos años a mi abuela, era evangélica y la llevaba los domingos a la iglesia. La anécdota es que mi mamá llega a Parque Leloir, donde tiene su casa. La calle para llegar es larga y había carteles que decían 'Iglesia' y una flechita. ¡Y cuando llegaba a la iglesia era mi casa!", soltó la multipremiada actriz.

La convivencia con la empleada dejó pasajes desopilantes que quedaron grabados en la memoria de la infancia de Castiglione. "Sí, Frida era un despelote. Un día estaba limpiando un vidrio y hacía sonidos raros, medio guturales. Mi mamá le dijo 'Frida, ¿qué hacés?', y 'Hablo lenguas', le respondió", concluyó Sofía sobre aquellos episodios que pintan a la perfección el caótico y fascinante ambiente en el que se crió.

Moria Casán y Sofía Gala Castiglione.

Cómo es Parque Leloir, el exclusivo barrio donde vive Moria Casán

El lanzamiento de la serie sobre Moria Casán renovó el interés mediático por su residencia en Parque Leloir, un emblemático sector residencial ubicado en el oeste del conurbano bonaerense. Caracterizado por su entorno arbolado y su perfil exclusivo, el barrio albergó también a otras personalidades destacadas del ámbito cultural, como el Indio Solari durante sus últimos años.

La zona se despliega sobre un predio forestal de aproximadamente 640 hectáreas, implantado a principios del siglo XX, que reúne más de 400.000 ejemplares de diversas especies arbóreas. A lo largo de varias décadas, el sitio se consolidó principalmente como una plaza de descanso estival y de fin de semana, destacada por sus áreas hípicas y paseos recreativos.

Su transformación en un espacio de residencia permanente cobró impulso entre los años 60 y 70, afianzándose a finales de la década de 1990 gracias a la habilitación de la autopista Acceso Oeste, que optimizó el trayecto y la vinculación directa con la Ciudad de Buenos Aires.