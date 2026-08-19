Quién fue Carlos Sexton, el hombre que "más feliz" hizo a Moria Casán, según la diva

Moria Casán y Carlos Sexton mantuvieron una relación durante una etapa de crecimiento profesional para la actriz.

La historia sentimental de Moria Casán estuvo atravesada por romances que dejaron huella tanto en su vida personal como en su carrera. Entre ellos se destacó una relación que la diva recordó durante décadas con especial cariño. Se trata de Carlos Sexton, un empresario vinculado al mundo del fútbol que tuvo un papel importante en una etapa decisiva.

Quién fue Carlos Sexton y cómo conoció a Moria Casán

Carlos Sexton, conocido popularmente como “Piojo” Sexton, fue empresario y representante de futbolistas. Tenía más de veinte años de diferencia con Moria Casán, pero la brecha de edad no impidió que ambos construyeran una relación que se convirtió en una de las más significativas para la actriz.

El vínculo comenzó cuando Moria todavía estaba consolidando su carrera en el teatro de revista. En aquellos años, su figura comenzaba a ganar cada vez mayor reconocimiento y Sexton apareció en una etapa de crecimiento profesional y personal.

La relación adquirió una dimensión diferente a otros romances de la diva. Además del acompañamiento afectivo, Sexton estuvo asociado a un período de viajes, nuevas experiencias y una vida con mayor contacto con Europa.

La relación de Moria Casán y Carlos Sexton

A lo largo de los años, Moria Casán habló públicamente de Sexton con una valoración poco habitual. La actriz llegó a definirlo como uno de los hombres más importantes de su vida y aseguró que fue quien más felicidad le había dado.

También recordó su personalidad y la manera en que se comportaba dentro de la pareja. Para Moria, Sexton era un caballero que sabía acompañarla, halagarla y brindarle contención en una época de grandes cambios.

La relación también tuvo un componente internacional. Ambos pasaron períodos en Europa y compartieron experiencias que quedaron asociadas a una etapa de expansión para la artista. Décadas después, esos recuerdos continuaron apareciendo en entrevistas y declaraciones públicas.

Por qué Carlos Sexton fue tan importante para Moria

El lugar que Carlos Sexton ocupó en la vida de Moria Casán excedió el de un romance pasajero. La propia diva lo describió como una especie de “bálsamo” durante una etapa en la que comenzaba a transformarse en una de las grandes figuras del espectáculo argentino.

Sexton apareció mientras la carrera de Moria crecía y su exposición aumentaba. Su presencia estuvo vinculada a un momento en el que la actriz comenzaba a ampliar sus horizontes, tanto en lo profesional como en lo personal.

Esa dimensión de la relación es una de las claves por las que el empresario forma parte de la historia que recupera la serie biográfica sobre la vida de la diva. El relato busca mostrar cómo diferentes vínculos, decisiones y experiencias contribuyeron a construir las distintas facetas de una mujer que se convirtió en un ícono del espectáculo.

Carlos Sexton, conocido como “Piojo”, fue empresario y representante de futbolistas y tuvo una relación de varios años con Moria Casán.

Qué pasó después entre Moria Casán y Carlos Sexton

Con el paso del tiempo, la relación llegó a su final y Moria Casán continuó con otros capítulos de su vida sentimental. Entre ellos se destacó su vínculo con Mario Castiglione, con quien tuvo a su hija, Sofía Gala.

Sin embargo, el final del romance no significó el olvido de Sexton. La actriz continuó evocándolo muchos años después de la separación y lo mantuvo entre las personas que tuvieron un impacto especial en su vida.

La inclusión de Carlos Sexton en la ficción biográfica de Netflix permite recuperar precisamente esa etapa menos conocida para las nuevas generaciones. Rafael Ferro fue elegido para interpretarlo y recrear a uno de los hombres que, según las propias palabras de Moria, ocupó un lugar excepcional en su historia sentimental.