Moria Casán rompió el silencio tras los rumores de conflicto con Lali

Marcelo Polino sorprendió a propios y extraños este martes, al hablar acerca de la relación entre Moria Casán (a quien está reemplazando en la conducción de La Mañana con Moria) y Lali Espósito, dos enormes figuras femeninas que tiene la Argentina: "Me dijeron que Moria lo dio todo en el escenario (durante la presencia de ella en los shows de la cantante) y ni siquiera fue a saludarla al camarín ella, tengo gente muy allegada a mí que estaba ahí".

A pesar de que advirtió que la artista "sí le dejó un ramo de flores y fue atendida como una reina", la polémica quedó instalada y muchos rumores se tejieron sobre si hubo algo que carcomió el bello vínculo entre ambas mujeres. Esto llevó a que la propia Moria rompiera el silencio para dejar entrever en qué términos se encuentra con la pareja de Pedro Rosemblat.

¿Qué dijo Moria Casán sobre Lali?

A través de su cuenta oficial de X, La One citó un recorte del backstage de la grabación de su serie de Netflix, donde quien le dedica unas palabras es ni más ni menos que Lali Espósito. En el extracto, ella manifiesta ser "muy fanática de sus frases" y que en "el último tiempo la pude conocer más", señalandola como "un ícono para todos".

El mensaje de Moria Casán para Lali Espósito.

Esto conmovió a la vedette, quien decidió devolverle la gentileza al mejor estilo Moria Casán: "Loviu gladiadora", redactó como mensaje junto al video en cuestión. ¿Su manera de decir que la discusión está zanjada acaso?