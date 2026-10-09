¿Qué pasaría si una inteligencia artificial pudiera conocer no solamente lo que hacemos, lo que compramos o lo que miramos, sino también aquello que soñamos? Esa es una de las preguntas que plantea Moviedreams, la nueva película de ciencia ficción argentina dirigida por Horacio y Axel Maldonado, que tendrá su estreno mundial este lunes 12 de octubre en el Festival de Sitges, en España, uno de los más importantes del género fantástico.

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La película imagina un futuro cercano en el que LucidVisions, una compañía tecnológica, desarrolla Moviedreams, una plataforma de entretenimiento capaz de inducir sueños interactivos hiperrealistas. La propuesta permite elegir lugares, momentos, experiencias e incluso personas para vivir durante unas horas aquello que en la realidad sería imposible. Pero lo que comienza como una tecnología destinada al entretenimiento pronto revela posibilidades mucho más inquietantes.

Diego, uno de los creadores del sistema, descubre que la herramienta puede utilizarse para fines diferentes de aquellos para los que fue concebida. A partir de allí, la película desplaza el foco desde la tecnología hacia quienes la controlan y hacia la información que son capaces de obtener de sus usuarios.

“La IA no es el enemigo, sino una consecuencia”, explican los directores. La frase resume una de las ideas centrales de la película, ya que en lugar de presentar a la inteligencia artificial como un monstruo que adquiere autonomía y se vuelve contra la humanidad, Moviedreams se pregunta qué sucede antes de llegar a ese punto. Qué información recibe una tecnología, quién decide cómo se utiliza, qué límites se establecen y, sobre todo, quién obtiene poder a partir de ella.

Qué pasaría si la IA controlara nuestros sueños

La película parte de una preocupación anterior al actual auge de la inteligencia artificial: qué sucede cuando la tecnología comienza a intervenir no solo en nuestras acciones, sino también en nuestra percepción, nuestros deseos y nuestra conciencia. “Una cosa es que una tecnología interprete información y construya un sueño para nosotros, y otra muy distinta es que comience a obtener información de nosotros. Nuestros miedos, nuestros deseos, nuestros impulsos, cosas que quizás nunca le contaríamos a nadie”, señalan.

La película evita, además, una mirada estrictamente tecnofóbica. Para los realizadores, el problema no está necesariamente en la herramienta, sino en las decisiones humanas que determinan para qué se la utiliza. Por eso el conflicto de Moviedreams no es solamente tecnológico: también es político, económico, psicológico y humano. “La película no intenta decidir si la inteligencia artificial es buena o mala. Intenta plantear una pregunta mucho más incómoda: ¿qué tipo de seres humanos vamos a ser cuando tengamos herramientas con tal poder?”, plantean.

La película de terror argentina de los '80 que inspiró Moviedreams

El eje de los sueños conecta a Moviedreams con otra película de Horacio Maldonado, Alguien te está mirando, realizada en 1988 junto a Gustavo Cova. Aquella película narraba la experiencia de un grupo de jóvenes que, mediante una droga y dispositivos experimentales, conseguían compartir un mismo sueño. Casi cuatro décadas después, la tecnología que entonces pertenecía al terreno de la fantasía adquiere en Moviedreams una forma mucho más cercana a las posibilidades contemporáneas, con inteligencia artificial, neurotecnología, mundos virtuales y procesamiento de datos.

La apuesta también se extiende al elenco. El reparto principal está integrado por Maximiliano Maldonado, Valentía Podio, Agustín Olcese y Alexia Moyano, junto con las participaciones de Mario Alarcón, Guillermo Arengo, Clara Kovacic y Anahí Martella. Para los realizadores, el desafío consistía en que el despliegue tecnológico no desplazara a los personajes. “Era fundamental que, más allá de los efectos visuales, la historia estuviera sostenida por actuaciones sólidas y personajes profundamente humanos”, destacan.