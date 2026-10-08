Imputaron a dos alumnos tras la denuncia por generar fotos de compañeras con IA: qué se sabe hasta ahora

La Justicia intervino ante una grave denuncia que involucra a estudiantes de un colegio privado de Lomas de Zamora y el uso de Inteligencia Artificial (IA) para crear imágenes sexuales falsas de sus compañeras. Según pudo saber El Destape, el caso ya cuenta con dos adolescentes imputados que fueron además expulsados de la institución educativa. La investigación identificó, hasta ahora, 45 posibles víctimas.

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La denuncia original la presentaron los padres de las estudiantes del Colegio Modelo Lomas después de que salieran a la luz las imágenes trucadas. Según fuentes oficiales a este portal, la Justicia actuó de oficio para borrar las fotos de los sitios pornográficos. Los investigadores buscan determinar quiénes participaron en la creación, la difusión y la eventual comercialización del material.

Hasta el momento, dos menores de 15 años se presentaron ante la Fiscalía para ser notificados de la imputación por el delito de creación, circulación y eventual comercialización del material y quedaron vinculados al expediente en el marco de la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil.

Qué se sabe de la investigación

Según la denuncia presentada por los padres de las menores, el caso habría salido a la luz a partir de un conflicto entre los propios adolescentes involucrados. Uno de ellos habría exigido dinero a otros participantes a cambio de no revelar su intervención en el hecho.

Ante la negativa del resto del grupo, la situación escaló y finalmente los padres de algunas de las alumnas tomaron conocimiento de lo ocurrido y acudieron inmediatamente a la Justicia.

A partir de la denuncia penal, se tomaron las primeras medidas para reconstruir cómo se crearon las imágenes y cómo las distribuyeron. Según trascendió de la investigación, ya se logró identificar la herramienta de inteligencia artificial que presuntamente habrían utilizado.

Hasta el momento se detectaron 45 víctimas, aunque no se descartan que esa cifra pueda aumentar cuando se avance con el análisis de los dispositivos electrónicos.

Nuevas imputaciones y peritajes electrónicos

Por delante queda peritar los teléfonos de los dos adolescentes y allí se buscarán elementos que permitan establecer cómo se produjeron las imágenes, quiénes tuvieron acceso a ellas, cómo circularon y si efectivamente fueron vendidas en sitios pornográficos.

La Justicia no descarta que puedan aparecer nuevos imputados o que se incorporen otras figuras delictivas a la causa a medida que el análisis de la evidencia se desarrolle.

Como antes se mencionó, el colegio Modelo Lomas resolvió por su parte que los imputados no regresen a la presencialidad y que sus matrículas sean retenidas para el año que viene.