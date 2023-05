Un actor de Game of Thrones se muere porque revivan a su personaje: "Podría estar involucrado"

Uno de los actores más recordados que pasó por la épica Game of Thrones reveló sus deseos porque los showrunners revivan a su personaje para llevarlo nuevamente a la acción.

Game of Thrones se convirtió en una de las series más recordadas por sus fanáticos debido al saldo de impactantes muertes que dejó a lo largo de sus 8 temporadas. Ahora, en pleno auge de House of the Dragon, su precuela directa, uno de los actores del show basado en las novelas de George R. R Martin rompió el silencio y deslizó que le encantaría que revivan a su personaje.

Sean Bean apareció en Game of Thrones en el papel de Ned Stark, un personaje que, aunque apareció brevemente, es de los más recordados. Aunque ya pasaron 12 años desde su participación en la ficción, el actor confesó que estaría dispuesto a retomar su rol. Si bien la serie terminó en 2019, el universo creado por George R. R Martin continúa con House of the Dragon y en una entrevista con ScreenRant, a Bean le preguntaron si le gustaría volver a la franquicia, lo que motivó una sorprendente declaración.

"No sé si alguna vez me incorporaría de nuevo. No estoy tan al tanto de lo nuevo, he oído que es realmente bueno, voy a tratar de verlo. Pero sí siempre es agradable pensar que podría esta involucrado de alguna manera en una serie tan genial, algo que se convirtió en una cosa global. No creo que en ese momento supiéramos que El señor de los anillos iba a ser tan grande y sucedió to mismo con Game of Thrones. Si alguna vez me lo vuelven a proponer, sería genial estar involucrado de alguna manera", afirmó quien tanto encarnó a Boromir en el universo Tolkien (personaje que también muere, en El señor de los anillos: la comunidad del anillo).

Ned Stark murió en la temporada 1 de Game of Thrones y en posteriores entregas, su versión joven fue encamada por Sebastian Croft y Robert Aramayo. Es por eso que parece poco probable que Bean aparezca en algún proyecto futuro, ya que tendría que ser en una precuela y al ser más joven, el personaje sería interpretado por otros actores.

Cuándo se estrena la segunda temporada de House of the Dragon

La producción de la temporada 2 de House of the Dragon está actualmente en desarrollo. Matt Smith Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans, entre otros, protagonizarán la nueva entrega. Al elenco se incorporaran Gayle Rankin como Alys Rivers, Simon Russell Beale como Ser Simon Strong, Freddie Fax como Ser Gwayne Hightower y Abubakar Salim como Alyn de Hull. Por el momento no hay una fecha estimada de estreno.