Reparto de "Nieve Roja": quiénes son los actores que actúan en la serie argentina.

La serie argentina Nieve Roja sorprendió al público con una historia cargada de suspenso y ciencia ficción. Ambientada en una base secreta en la Antártida, narra cómo siete desconocidos son seleccionados para participar en un programa con la promesa de obtener un puesto en una compañía poderosa. Sin embargo, lo que comienza como una competencia controlada rápidamente se convierte en un desafío de supervivencia: los participantes empiezan a desaparecer en circunstancias inquietantes, mientras son monitoreados por una inteligencia artificial llamada AGATHA.

En una producción de este tipo, el guion y la atmósfera son claves, pero el verdadero corazón de la historia está en quienes encarnan a los personajes. El reparto de Nieve Roja reúne a actores y actrices consagrados de la televisión y el cine argentino, junto a talentos más jóvenes que logran sostener la tensión dramática y la carga psicológica que exige el relato.

Quiénes forman parte del reparto de "Nieve Roja"

El reparto de Nieve Roja está conformado por figuras con amplia experiencia y roles especialmente diseñados para potenciar la intensidad de la trama. A continuación te contamos quiénes son los actores y actrices que trabajan, y cómo son sus personajes:

"Nieve Roja" cuenta con un reparto de primer nivel.

Nazareno Casero como Martín : protagonista con un papel central dentro de los siete participantes, enfrentado a dilemas éticos y personales en un contexto límite.

: protagonista con un papel central dentro de los siete participantes, enfrentado a dilemas éticos y personales en un contexto límite. Justina Bustos como Ariana : un personaje que combina sensibilidad y fortaleza, clave en las dinámicas de confianza y traición dentro del grupo.

: un personaje que combina sensibilidad y fortaleza, clave en las dinámicas de confianza y traición dentro del grupo. Juan Gil Navarro como Guillermo Bassa : con su trayectoria en televisión, aporta un perfil enigmático y complejo, con matices que enriquecen la historia.

: con su trayectoria en televisión, aporta un perfil enigmático y complejo, con matices que enriquecen la historia. Mariano Martínez como Bruno : suma peso dramático y carisma en uno de los roles más destacados del encierro.

: suma peso dramático y carisma en uno de los roles más destacados del encierro. Micaela Riera como Ona : aporta intensidad emocional y dramatismo en medio del suspenso.

: aporta intensidad emocional y dramatismo en medio del suspenso. Gastón Cocchiarale como Agustín Fisher : brinda humanidad y cercanía en una trama marcada por el aislamiento y la desconfianza.

: brinda humanidad y cercanía en una trama marcada por el aislamiento y la desconfianza. Débora Nishimoto como Ayanami Sato : encarna uno de los personajes más intrigantes, que abre nuevas dimensiones en la narración.

: encarna uno de los personajes más intrigantes, que abre nuevas dimensiones en la narración. Ariel Pérez de María como Patricio: completa el grupo de protagonistas atrapados en la base antártica, aportando nuevas tensiones al relato.

Además del reparto principal, la serie incluye participaciones especiales que refuerzan el tono de misterio:

Alfredo Casero como Jonás Lev Bender , un personaje que aporta peso dramático y un giro inesperado a la historia.

, un personaje que aporta peso dramático y un giro inesperado a la historia. Sophie Tirouflet como Ingrid , que amplía la diversidad de perspectivas dentro del encierro.

, que amplía la diversidad de perspectivas dentro del encierro. Heinz K. Krattiger como el Anfitrión, un rol que profundiza la complejidad del experimento en la base secreta.

Con guion de David Bisbano, Andrés Gelós y Natacha Caravia, y producción de StoryLab bajo la conducción de Diego Palacio y Nacho Viale, Nieve Roja logra consolidarse como una propuesta donde el misterio se potencia gracias a un reparto argentino de gran nivel. La solidez actoral de cada integrante es lo que permite que la tensión se mantenga episodio tras episodio, haciendo de esta serie un verdadero exponente del thriller psicológico nacional.

¿Cuántos episodios tiene "Nieve Roja"?

A la espera de una segunda temporada, Nieve Roja tiene ocho capítulos. Los mismos fueron estrenados el 14 de agosto en Flow, plataforma de streaming que ha demostrado un gran interés por las ficciones argentinas y que ya ha trabajado previamente con la productora StoryLab.