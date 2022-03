Netflix: Mike Myers vuelve a la comedia absurda con la serie The Pentaverate

La esperada comedia de Netflix significará el proyecto más grande de Myers tras la trilogía Austin Powers y la franquicia de películas animadas Shrek, donde puso su voz al popular ogro protagonista.

El actor canadiense Mike Myers, reconocido por sus protagónicos en la saga de películas de humor y espionaje Austin Powers, volverá a ponerse en la piel de distintos y absurdos personajes para la serie de comedia The Pentaverate, que estrenará el próximo mes de mayo en la plataforma de streaming Netflix.

Según informó el sitio especializado The Hollywood Reporter, el intérprete, también recordado por su papel en El mundo según Wayne (1992) y por ponerle la voz a Shrek en esa exitosa franquicia de animación, tomará ocho roles junto a un elenco integrado por Ken Jeong, Keegan-Michael Key, Jennifer Saunders y Lydia West, entre más. La tira, que contará con una narración a cargo del británico Jeremy Irons, seguirá la historia de una sociedad secreta conformada por cinco hombres que trabajan para influenciar con objetivos nobles los eventos mundiales más importantes desde la peste negra de 1347.

Con esta producción, Myers vuelve a explorar la interpretación de varios personajes en un mismo título, como lo hizo por primera vez en Una novia sin igual (1993, de Thomas Schlamme) y luego profundizó en la trilogía de Austin Powers (1997, 1999 y 2002), centrada en un excéntrico espía británico de los 70 que parodiaba mediante un estilo grotesco y bizarro al clásico James Bond. Si bien su momento de mayor popularidad coincidió con el lanzamiento de esa saga y su siguiente trabajo protagónico en las entregas de Shrek (2001, 2004, 2007 y 2010), el canadiense mantuvo un perfil relativamente bajo en la industria, aunque tuvo papeles en aclamadas cintas como Bastardos sin gloria (2009) y Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie Mercury (2018).

Además, hace algunos meses trascendió que ya firmó para ser parte del elenco de la próxima película del cineasta estadounidense David O. Russell (El ganador, Escándalo americano), un filme de época sobre la amistad inesperada entre un médico y un abogado que aún no tiene fecha de estreno definida pero espera llegar a las salas a fines de este año. The Pentaverate, que constará de seis episodios de media hora cada uno, fueron dirigidos por el cineasta Tim Kirkby (Fleabag, Grace and Frankie) y producidos por John Lyons, Tony Hernandez, Lilly Burns y Jason Weinberg.

Shrek 5: la verdad detrás del "proyecto maldito" de Dreamworks

En 2014, Dreamworks confirmó que habría una quinta película de la franquicia y dos años después Eddie Murphy, quien presta su voz a Burro en la versión original, aseguró en una entrevista a Collider haber leído el guion y que este era "muy bueno". Aunque en ningún momento se anunció una fecha de estreno, las estimaciones iniciales señalaban el 2019 o el 2020 como posibles años en los que la película podría llegar a los cines.

Sin embargo, el tiempo no les dio la razón y al día de hoy la película no solo no se estrenó, sino que además no hay noticias de que se esté trabajando en ella. Entre los posibles motivos por los que el filme sufrió este interminable retraso, está el hecho de que el estudio estuvo trabajando en otros títulos como las sagas de Cómo entrenar a tu dragón, Los Croods o Un jefe en pañales. En cuanto al argumento de la próxima entrega poco se sabe más allá de que contaría de nuevo con la presencia de Shrek, Burro y el Gato con Botas, aunque la presencia de Fiona está en el aire, ya que Cameron Díaz, la actriz que le dio voz en el resto de la saga, dejó la interpretación en 2014.