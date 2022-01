Moon Knight: cómo será la nueva serie de Marvel protagonizada por Oscar Isaac

Con la presentación del primer trailer oficial, Marvel causó revuelo entre los fanáticos al revelar la fecha de estreno de Moon Knight.

Marvel presentó una nueva serie original y generó una avalancha de reacciones en Twitter y centenares de búsquedas al respecto. Se trata de Moon Knight, héroe protagonizado por Oscar Isaac, que se luce en el primer trailer revelado por Disney+. El adelanto generó expectativas, ya que se trata de un simil "Batman" del UCM. Apuntes sobre el personaje que podría marcar agenda durante los próximos meses.

Isaac (la nueva trilogía de Star Wars, Ex-Machine, Scenes from Marriage) se pondrá en la piel de Steven Grant, un hombre que trabaja en una tienda de regalos y tiene recuerdos de otra vida. Estos episodios lo llevarán a descubrir que tiene un trastorno de identidad y que comparte el cuerpo con Marc Spector, un mercenario. Convertido en el Caballero de la Luna, no solo tendrá que lidiar con sus complejas identidades, sino que se enfrentará en una guerra con dioses egipcios.

La serie de seis capítulos está basada en el cómic homónimo, creado por el escritor Doug Moench y por el artista Don Perlin, que salió a la luz en 1975 y que tiene lugar en la tierra 616, el mundo principal del universo Marvel. Y aunque es muy popular entre los aficionados del género, Isaac reveló que no conocía a su personaje. La fecha de estreno en la plataforma Disney+ está prevista para el próximo 30 de marzo.

"Coleccioné cómics en los 90 pero no había oído hablar de Moon Knight. No estaba en mi radar en absoluto, así que cuando vino a mi manera no tenía ningún equipaje encima. Realmente no sabía nada. Leí el primer episodio, hablé con Kevin (Feige), probé algunas cosas con mis hijos…. Y me emocioné mucho con la historia y con el personaje y el potencial allí, y descubrí que había mucho espacio para probar algunas cosas realmente interesantes", sostuvo en una reciente entrevista el actor que compartirá la pantalla con Ethan Hawke.

En referencia a las comparaciones con Batman, el escritor Charlie Huston, quien estuvo a cargo del relanzamiento del cómic en 2006, señaló que en el el Caballero de la Luna y el Caballero de la Noche hay algunas similitudes, como el hecho de que se trata de millonarios que se convierten en superhéroes para combatir el crimen. Sin embargo, destacó que se diferencian en sus objetivos, ya que el primero busca venganza por lo que les ha pasado a sus padres y el segundo, está motivado por "la venganza como concepto" y usará sus múltiples personalidades para cumplir sus objetivos.