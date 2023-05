Malas noticias para el futuro de The Mandalorian

La serie de la franquicia Star Wars recibió una noticia que cayó como baldazo de agua fría para los fanáticos de las aventuras de Mando y Grogu.

Malas noticias para la temporada 4 de The Mandalorian.

La temporada 4 de The Mandalorian, la serie de Star Wars protagonizada por Pedro Pascal como el intrépido Din Djarin (Mando, para los fans) podría verse también afectada por la huelga del sindicato de guionistas de Hollywood, obligando a que se retrase su producción. Los detalles de la noticia que preocupa a Disney y las actualizaciones de un conflicto que puso en parate a la industria audiovisual.

Después de que la temporada 3 de The Mandalorian culminó con un final que cerró sus tramas centrales, pero que dejó algunos cabos sueltos, no son pocos los fans del universo creado por George Lucas que esperan ver una nueva entrega de la serie protagonizada por Pedro Pascal. Es más, pese a que Disney+ no lo oficializó todavía, Jon Favreau confirmó a principios de este año que ya tenía listos los guiones de los siguientes capítulos.

Sin embargo, una información publicada por Deadline apunta a que la cuarta temporada de The Mandalorian, cuya producción estaba prevista para septiembre, sufriría un ligero retraso. Una demora que se debe principalmente a la huelga que está acometiendo el sindicato de guionistas de Estados Unidos (Writers Guild of America) y que está afectando a otras muchas series y películas en curso.

De hecho, ningún guionista estuvo presente en los sets de rodaje durante la huelga que alcanza ya su tercera semana desde que comenzase la movilización el pasado 2 de mayo. Es más, la serie de Marvel, Daredevil: Born Again se vio obligada a poner en pausa su rodaje tan solo unos días después de que comenzaran los piquetes y las protestas, aunque, por ahora, en el caso de The Mandalorian, ningún portavoz de Lucasfilm, se pronunció al respecto, ni tampoco se formalizó el anuncio de la temporada 4.

Cómo será el futuro de Star Wars en la televisión

Por ahora, mientras surge nueva información que aclare el estado de producción en el que podría encontrarse la temporada 4 de The Mandalorian, la siguiente cita de los fans con el universo Star Wars será cuando en agosto llegue a Disney+ la serie en imagen real de Ahsoka Tano con Rosario Dawson como protagonista. Además, tras su estelar aparición junto a Ewan McGregor en Obi-Wan Kenobi, la ficción recuperará a Hayden Christensen como Anakin Skywalker, mentor de la atrevida y experimentada Jedi en el pasado.

Con información de Europa Press.