Las postales que ya se viralizaron en las últimas horas.

Finalmente, los protagonistas de Friends se reencontraron y las esperadas imágenes estallaron en las redes sociales. Se llevó a cabo a modo de adelanto de la transmisión que podrá verse a través de HBO Max el próximo jueves 27 de mayo, con algunos invitados especiales incluidos.

A casi tres décadas del estreno de una de las series de televisión más exitosas de la historia, los seis artistas ya superaron la barrera de los 50 años, aunque el paso del tiempo parece haber afectado más a Chandler, Ross y Joey que a Mónica, Phoebe y Rachel.

El grupo formado por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer se reunió para grabar un episodio que saldrá al aire vía streeming y que ya ha generado conflictos entre sus millones de seguidores a nivel global, ya que el mismo no tiene un guion establecido.

El grupo retornó recientemente al estudio en el que los escenógrafos crearon los mismos departamentos que abandonaron hace ya 17 años. Allí están el piso de soltero de Joey y Chandler, el departamento de Mónica y Rachel, y el infaltable Central Perk, donde el icónico sofá naranja sigue esperándolos para compartir buenos momentos.

Entre los "extras" invitados estuvieron la actriz Reese Witherspoon (que interpretó a la hermana de Rachel), el exfutbolista David Beckham y el cantante Justin Bieber.

Al ser consultados sobre sus personajes, Aniston consideró que a Rachel “le hubiera gustado haber comenzado una línea de ropa propia, es una especie de pequeña franquicia”. Por su parte, Cox explicó que “Mónica haría algo competitivo con otras madres y trataría de superarlas, ya sea en la venta de pasteles en la escuela o algo así. Quiero decir que ella sería muy molesta”.

En cuanto a Phoebe, Kudrow cree que ella “vive en Connecticut con Mike y sus hijos, y está a cargo del programa de artes de la escuela, algo que sería muy lindo de ver".

Friends, una de las series más exitosas de la historia

La sitcom se emitió por primera vez el 22 de septiembre de 1994 por NBC y terminó el 6 de mayo de 2004. Estuvo diez temporadas al aire, durante las cuales sus protagonistas se convirtieron en los artistas mejores pagos de la industria, lo que les permitió iniciar una carrera ascendente que los llevó al estrellato que todavía mantienen en la actualidad. Su tema musical clásico fue I'll Be There for You (Voy a estar allí para ti), de Bon Jovi, y en total fueron 236 capítulos.

La trama consta de que tres hombres y tres mujeres jóvenes son mejores amigos y viven en el mismo conjunto de departamentos. Ellos enfrentan la vida y el amor en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) y se involucran en los asuntos personales de los demás. Incluso, a veces intercambian los novios o las novias, lo que genera situaciones que las personas comunes quizás nunca experimentan, especialmente durante las rupturas.