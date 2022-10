El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro en Netflix: cuándo estrenan los capítulos y todo sobre la serie

Presentadas por el oscarizado cineasta Guillermo del Toro, las 8 historias que componen la serie de Netflix son un soplo de aire fresco en el género, nutriéndose de fórmulas clásicas con resultados más que efectivos.

Guillermo del Toro, ganador del Oscar por The Shape of Water (2017) y realizador de películas emblemas del cine fantástico como El espinazo del diablo (2001) y El laberinto del fauno (2006) estrenó en Netflix la aterradora serie antológica El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro. Apelando a fórmulas clásicas del género, los 8 capítulos que componen la primera temporada aterran de forma muy efectiva aunque tienen la particularidad de no poder maratonearse de un tirón, dado que salen por entregas.

Esta nueva producción de Netflix es una antología de historias macabras contadas por algunos de los creadores de terror más prestigiosos del momento, como son los directores Catherine Hardwicke (Thirteen), Panos Cosmatos (Mandy), Keith Thomas (The Vigil) o Jennifer Kent (Babadook), a los que el realizador mexicano dio completa libertad creativa. Ocho entregas que irán llegando al servicio de streaming a ritmo de dos al día, desde este martes 25 de octubre hasta el próximo viernes 28 de octubre. Así queda, por tanto, el calendario de estreno de El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro:

Martes 25 de octubre: El lote 36 y Ratas de cementerio.

El lote 36 y Ratas de cementerio. Miércoles 26 de octubre : La autopsia y La apariencia.

: La autopsia y La apariencia. Jueves 27 de octubre: El modelo de Pickman y Sueños en la casa de la bruja.

El modelo de Pickman y Sueños en la casa de la bruja. Viernes 28 de octubre: La inspección y El murmullo.

Aquellos que quieran ver El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro y residan en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán comenzar a disfrutar de ella desde las cinco de la madrugada. En el adelanto de 2 minutos y 24 segundos de duración, puede verse a del Toro ofrecer detalles a los fans de lo que les espera en su gabinete de curiosidades, del mismo modo al que lo hacía Narciso Ibáñez Serrador en sus Historias para no dormir.

Y al mismo tiempo, muestra breves e inquietantes escenas de los escalofriantes y pavorosos relatos que se sucederán en los episodios. De hecho, según él mismo explica en el avance, cada uno de los capítulos que conforman la serie, son relatos en los que espera que los espectadores conciban su mente como un baúl, donde encierran sus pensamientos "más oscuros y miedos más arraigados".