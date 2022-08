El disgusto de Matt Smith con las escenas subidas de tono de House of the Dragon

Matt Smith, actor que encarna a Daemon Targaryen en House of the Dragon, reveló cuál fue su postura ante la excesiva cantidad de escenas subidas de tono en la serie del universo Game of Thrones.

Matt Smith habló de las escenas picantes de House of the Dragon.

Matt Smith dará vida a Daemon Targaryen, uno de los personajes centrales de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones que llegará a HBO Max el 22 de agosto. Uno de los aspectos por los que se caracterizó la serie original fue por sus altas dosis de violencia y sexo y, parece ser, que en esto último la nueva ficción basada en las novelas de George R.R. Martin seguirá los pasos de su antecesora de forma, según Smith, demasiado fiel.

En una entrevista con Rolling Stone, el actor que saltó a la fama por dar vida a la úndécima encarnación del protagonista en Doctor Who criticó que su personaje tiene "un poco demasiadas" escenas de sexo en House of the Dragon. "Te encuentras preguntándote a ti mismo, '¿Necesitamos otra escena de sexo'? Y ellos contestan, 'Sí, la necesitamos'. Supongo que te tienes que preguntar a ti mismo: '¿Qué estás haciendo? ¿Estás representando los libros o estás diluyendo los libros para representar el tiempo (en el que vivimos)?' Y, de hecho, creo que es tu trabajo representar los libros con veracidad y honestidad, tal y como fueron escritos", reveló.

Por su parte, Sara Hess, la productora ejecutiva de la precuela de Game of Thrones, ya desveló a Vanity Fair que, aunque haya escenas subidas de tono, "no se mostraría violencia sexual en la serie" para "en cambio, mostrar las consecuencias y el impacto en la víctima y la madre del perpetrador". "No rehuimos el hecho de que nuestras protagonistas femeninas en la primera mitad de la temporada son coaccionadas y manipuladas para complacer a hombres adulto", expuso.

"Esto no lo hacen necesariamente aquellos que podrían definirse como violadores o abusadores, pero a menudo por hombres generalmente bien intencionados que son incapaces de ver que lo que están haciendo es traumático y opresivo, porque el sistema en el que todos viven lo normaliza. Es menos obvio que la violación pero igual de malicioso, aunque de una manera diferente", reveló Hess. House of the Dragon se basa en la novela Fuego y Sangre de George R.R. Martin y se sitúa 200 años antes de los hechos acontecidos en Game of Thrones, cuando los Targaryen se sentaban en el Trono de Hierro y dominaban Poniente con sus dragones. Además de Smith, la ficción está protagonizada por Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon), Sonoya Mizuno (Mysaria) y Eve Best (Rhaenys Velaryon), entre otros.