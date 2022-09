Drástica medida de Netflix por la muerte de la Reina Isabel II

Netflix evalúa tomar una fuerte medida por la muerte de la Reina Isabel II y podría poner en peligro el futuro de una de las series más exitosas de su plataforma.

La muerte de la reina de Inglaterra, Isabel II, supone un momento histórico tanto para Reino Unido como para el resto del planeta. El país anglosajón está sumido de lleno en un proceso de luto que afecta a todos los estamentos de la sociedad. El audiovisual no iba a ser menos y, tras las despedidas por parte de numerosas celebridades, Netflix hizo un fuerte anuncio sobre el futuro de la galardona serie The Crown, que narra la historia de la Familia Real.

Isabel II murió a la edad de 96 años el 8 de septiembre después de 70 años de reinado. Y, si bien se escribieron decenas de películas y series recogiendo partes de su vida, sin duda una de las más importantes es The Crown. La exitosa serie de Netflix cubre toda su vida desde su matrimonio con Felipe de Edimburgo y hasta, por el momento, los últimos años del Siglo XX con el mandato de Margaret Thatcher y la irrupción en la realeza de Lady Di. Ahora, el rodaje entraría en un proceso de congelamiento de sus actividades por respeto a la fallecida monarca y a su familia.

The Crown, que terminó de grabar su quinta temporada y se encuentra sumida en la producción de la sexta y definitiva, buscará continuar la historia de Isabel II en sus últimos años. Pero ante el acontecimiento de la reina, se quiso mostrar respeto por la figura que protagoniza su serie. Su creador, Peter Morgan, envió un mail a la redacción del portal Deadline con el siguiente comunicado: "The Crown es una carta de amor para ella y no tengo nada que agregar por ahora, solo silencio y respeto. Espero que, por respeto, también dejemos de filmar".

Esta decisión, en realidad, estaba meditada desde hacía tiempo. Hace unos años, tal y como recoge la misma fuente, el productor Stephen Daldry confirmó que "ninguno de nosotros sabe cuándo llegará ese momento, pero sería correcto y apropiado mostrar respeto a la reina. Sería un simple homenaje y una muestra de respeto". Se desconoce todavía cuánto durará este parón en el rodaje de una de las series más importantes de la última década. Por el momento no afectará a los planes de estreno, ya que la próxima temporada en emitirse, la quinta, sí que está lista y espera ser lanzada por Netflix el próximo mes de noviembre.

Quién es quién en la temporada 5 de The Crown

Ganadora de un BAFTA por El secreto de Vera Drake, papel por el que fue nominada al Oscar, Imelda Staunton será la tercera versión de la monarca británica. Claire Foy fue la encargada de interpretar a la jefa de la casa Windsor en las dos primeras temporadas, mientras que Colman interpretó a la reina en las tercera y cuarta tanda de capítulos.

Entre los otros relevos generacionales estarán Jonathan Pryce, el cual sucederá a Tobias Menzies como el Duque de Edimburgo; Lesley Manville sustituyendo a Helena Bonham Carter como la princesa Margarita, mientras que Elizabeth Debicki y Dominic West tomarán el testigo de Emma Corrin y Josh O'Connor como Diana de Gales y el príncipe Carlos.

Sobre los nuevos personajes, de momento se sabe que Jonny Lee Miller, el actor de Elementary, interpretará a John Major, quien fue primer ministro y líder del partido conservador entre 1990 y 1997. Antes de ello, fue canciller de Haciendo del Reino Unido y secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Mancomunidad durante el gobierno de Margaret Thatcher, entre los años 1987 y 1990.