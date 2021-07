American Horror Story 10: Aliens y sirenas se enfrentan en un nuevo tráiler

Una sirena y un alienígena aparecen en el vídeo, que desvela el enfrentamiento entre dos mundos: la tierra y el agua.

FX lanzó el teaser de la temporada 10 de American Horror Story, que se estrena el 25 de agosto. El clip, titulado Double Feature (Sesión doble), adelanta el enfrentamiento entre aliens y sirenas en un escenario apocalíptico.

Una sirena y un alienígena aparecen en el vídeo, que desvela el enfrentamiento entre dos mundos: la tierra y el agua. El clip adelanta que la temporada se dividirá en dos partes, tituladas Red Tide (Marea roja) y Death Valley (Valle de la muerte). "El doble de horror. Dos mundos colisionan", se puede leer. El teaser incluye perturbadoras imágenes de esqueletos y extraterrestres haciendo experimentos, así como paisajes boscosos y un faro siendo arrasado por el mar.

La temporada 10 de American Horror Story contará con el regreso de veteranos de la serie como Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Lily Rabe, Frances Conroy y Denis O'Hare. Matt Bomer, Finn Wittrock, Leslie Grossman, Billie Lourd y Angelica Ross también estarán de vuelta. Completan el reparto los recién llegados Macaulay Culkin, Paris Jackson y Kaia Gerber. "No os va a decepcionar", declaró a TheWrap John Carroll Lynch, quien aparecerá en la temporada 10 en un personaje aún no desvelado.

Macaulay Culkin, la gran incognita de American Horror Story: ¿Cómo será su personaje?

Aunque poco se sabe de la nueva temporada de American Horror Story, lo que si genera mucha expectativa en el círculo de fanáticos es cómo será la participación de Macaulay Culkin, la estrella de la popular Mi pobre angelito y la incorporación más llamativa que ha hecho la serie. Hasta ahora, cuando el productor Ryan Murphy reveló información jugosa sobre el personaje: "Tiene sexo muy loco y erótico con Kathy Bates".

En declaraciones a E! News, Murphy (creador de otros grandes éxitos como Glee, Pose, Feud y American Crime Story, entre otras) habló de lo salvaje que será este papel. "Surgió porque es como siempre hago las cosas, siempre me ha encantado el trabajo de Macaulay Culkin. Me encanta todo lo que hizo, me encanta su interpretación en 'Solo en casa', también me encantaron sus trabajos más antiguos y los más recientes. Y no ha trabajado en mucho tiempo", dijo.

“La cosa es que yo tenía este papel muy, muy genial. Y pedí hablar con él por teléfono y me dijo que estaba bien. Nunca dejo que la gente lea cosas cuando hago castings, por lo general. Le dije: 'OK, este es el pitch'. Y le conté cosas sobre el personaje, le dije que tiene sexo muy loco y erótico con Kathy Bates y que hace otras cosas. Entonces me dijo: 'Parece un papel para el que nací'. Me dijo que sí en ese mismo momento", agregó, sembrando intriga por lo que se verá en la pantalla chica.