La serie turca de drama y tensión psicológica que arrasa en Netflix

Netflix sumó a su catálogo Te conozco, una serie turca de suspenso psicológico que sigue a una pintora cuya vida familiar comienza a cambiar después de contratar a una niñera para cuidar a su hija.

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La producción, titulada originalmente Seni Tanıyorum, cuenta con una primera temporada de ocho episodios. La historia combina el drama familiar con una trama de misterio centrada en los secretos que aparecen dentro del hogar.

El elenco principal está encabezado por Elçin Sangu, Melis Sezen y Ozan Dolunay, quienes interpretan a Funda, Nazlı e İlker, respectivamente. La serie fue creada por Tuğba Doğan y apuesta por un conflicto que se desarrolla de manera progresiva a partir de las relaciones entre sus personajes.

¿De qué trata Te conozco?

Funda es una pintora que, después de convertirse en madre, intenta retomar la carrera artística que había dejado en pausa. La búsqueda de un equilibrio entre su trabajo y el cuidado de su hija la lleva a contratar a Nazlı, una joven que rápidamente se gana su confianza y parece ser la persona que necesitaba para volver a concentrarse en su profesión.

Sin embargo, la llegada de la niñera empieza a alterar la dinámica familiar. Lo que inicialmente representa una ayuda adquiere otra dimensión a medida que aparecen comportamientos y situaciones difíciles de explicar, mientras algunos aspectos del pasado de Nazlı comienzan a quedar expuestos.

En paralelo, İlker, el marido de Funda, mantiene una relación cada vez más compleja con la presencia de la joven dentro de la casa. La convivencia genera sospechas y preguntas sobre sus verdaderas intenciones, al mismo tiempo que el matrimonio atraviesa sus propios conflictos.

A medida que avanza la temporada, el misterio empieza a comprometer directamente la estabilidad de la familia. La trama incorpora accidentes, recuerdos y situaciones que obligan a los personajes a revisar hechos que parecían haber quedado atrás.

Con ocho capítulos, Te conozco se posicionó como la serie más vista a nivel global en Netflix y alcanzó el primer puesto en 28 países desde su arribo el 17 de septiembre pasado.

Ficha técnica de Te conozco