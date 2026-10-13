La serie española que todos ven en HBO Max: de qué trata este drama ideal para maratonear

El catálogo de HBO Max cuenta con un título ideal para quienes buscan una producción atrapante, con ambientación histórica y giros dramáticos. Se trata de La Favorita 1922, una ficción de drama romántico producida por Bambú Producciones y creada por Ramón Campos, Gema R. Neira, Curro Serrano y Paula Fernández, que capturó la atención del público desde su desembarco en la pantalla chica.

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La trama sigue los pasos de Elena de Valmonte, una marquesa atrapada en una unión conyugal infeliz dentro de un entorno social profundamente patriarcal. La historia toma un giro decisivo cuando, tras un hecho trágico, la protagonista escapa hacia la capital española acompañada por su doncella Cecilia para intentar tomar el control de su propio destino en una época dominada por hombres.

En su llegada a Madrid, ambas descubren un interés compartido por el universo culinario y deciden fundar La Favorita Bistró. Este emprendimiento gastronómico, impulsado y administrado íntegramente por mujeres, no solo se transforma en un restaurante de renombre, sino también en un espacio de contención, autonomía y sororidad en momentos donde las libertades femeninas se encontraban severamente restringidas.

Con un elenco encabezado por Verónica Sánchez, Luis Fernández, Andrea Duro, Maribel Salas, Elena Maroto y Raquel Querol, la propuesta combina elementos de época, relaciones complejas y la búsqueda inquebrantable de superación. Tras su paso por la televisión española en Telecinco -donde se estrenó en marzo de 2025 e incluyó la emisión continuada de su primera y segunda temporada hasta julio de ese mismo año-, la serie se consolidó como un fenómeno de reproducciones dentro del streaming.

La Favorita 1922.

Elenco completo de La Favorita 1922