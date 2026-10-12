Actúa Leonardo Di Caprio: la película basada en un libro clásico que arrasa en HBO Max

Los días grises y templados invitan a quedarse en casa, encender la pantalla y sumergirse en historias que te atrapan. Dentro del catálogo de HBO Max, El gran Gatsby -la ambiciosa producción estrenada en 2013 bajo la dirección de Baz Luhrmann- se convirtió en una de las opciones más vistas de la plataforma, consolidándose como una opción perfecta para disfrutar durante este feriado.

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Basada en la célebre obra literaria de F. Scott Fitzgerald publicada en 1925, la película despliega un apartado visual deslumbrante para retratar el esplendor, la hipocresía y los excesos de la alta sociedad norteamericana en la década de 1920. La historia arranca con el viaje de Nick Carraway (Tobey Maguire), un aspirante a escritor que se instala en Long Island.

Allí entabla contacto con Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio), un multimillonario de origen misterioso que organiza celebraciones multitudinarias en su mansión. Pese a su opulencia, las elites lo observan con recelo y solo lo aceptan como anfitrión. Sin embargo, detrás de esa fachada de riqueza, Gatsby oculta un único propósito: recuperar a Daisy Buchanan (Carey Mulligan), el amor de su juventud.

El conflicto se profundiza debido a que Daisy está casada con Tom Buchanan (Joel Edgerton), un hombre poderoso, arrogante y discriminador. A medida que Gatsby y Daisy retoman su romance en secreto, las tensiones escalan hasta que Tom confronta a su rival y saca a la luz la verdadera procedencia de su fortuna.

El Gran Gatsby

Elenco completo de El Gran Gatsby

Leonardo DiCaprio - Jay Gatsby

Tobey Maguire - Nick Carraway

Carey Mulligan - Daisy Buchanan

Joel Edgerton - Tom Buchanan

Isla Fisher - Myrtle Wilson

Elizabeth Debicki - Jordan Baker

Amitabh Bachchan - Meyer Wolfsheim

Jason Clarke - George B. Wilson

Brendan Maclean - Klipspringer

Callan McAuliffe - joven Jay Gatsby

Adelaide Clemens - Catherine

Gus Murray - Teddy Barton

Stephen James King - NelsonUU

Una opción nacional en HBO Max

El hijo de la novia se posiciona en el catálogo de HBO Max como una propuesta destacada para revisar una de las producciones más emblemáticas del cine argentino. Dirigido por Juan José Campanella y coescrito junto a Fernando Castets en 2001, el largometraje articula comedia, drama y romance a partir de una lectura emotiva sobre los vínculos afectivos, las presiones cotidianas y el paso del tiempo.

La narración se centra en la vida de Rafael Belvedere, un personaje encarnado por Ricardo Darín que atraviesa un estado de agotamiento permanente debido a la gestión del restaurante familiar. Absorto en la dinámica laboral, separado y desconectado de su entorno más cercano, el protagonista posterga de manera recurrente las visitas a su madre, quien reside en un hogar de ancianos debido al avance del mal de Alzheimer.