De Santi Celli a La Grecia: los lanzamientos musicales de la semana.

La semana llega con novedades para todos los gustos musicales. FUNES adelanta su disco debut, Lettieri presenta un álbum atravesado por el amor y la memoria, mientras que PIZZA continúa preparando el terreno para su próximo trabajo. A su vez, artistas como Uma German, Mia Zeta y Santi Celli apuestan por canciones personales, en una agenda que también incluye lanzamientos internacionales y nuevas exploraciones sonoras.

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Cuáles son las novedades musicales de la semana

FUNES presenta “Guardando Momentos”

La banda FUNES lanzó Guardando Momentos, el primer adelanto de su disco debut, que fue mezclado y masterizado por Álvaro Villagra. El grupo está integrado por músicos con una extensa trayectoria: Pablo Oliva, ex cantante de Gazpacho, en voz; Emma Cauvet, baterista que colaboró con artistas como Fito Páez y Gustavo Cerati; y Nicolás García, productor musical y actual director musical de Bandana. Con una identidad que cruza el rock con una mirada contemporánea, FUNES apuesta por las canciones y la energía de una banda tocando en vivo. Después de completar el proceso de composición y producción de su primer álbum, el proyecto se prepara para llevar su repertorio a los escenarios.

Lettieri lanza “Cerca de la luz del Sol”

Lettieri presenta Cerca de la luz del Sol, un álbum que recorre el amor, el dolor, la memoria y la resistencia a través de canciones que combinan experiencias personales con una mirada sobre la realidad social y política. El disco también evoca los años de juventud y despide a quienes ya no están, sin perder de vista la posibilidad de seguir adelante. Las bases fueron grabadas en vivo en Afro Estudios, mientras que la producción estuvo a cargo principalmente de Leky Godoy, de Sobra Milonga, y del cantante Juan Lettieri en algunos temas. El álbum cuenta, además, con las colaboraciones de Ale Schuster, de Viva Elástico, en Convencido, y Sobra Milonga en Amor mío. Con influencias que van desde el folk contemporáneo hasta figuras como Bob Dylan y Neil Young, el grupo construye una obra emotiva que invita a cantar desde las propias experiencias.

PIZZA adelanta su próximo disco con “Bang Bang (Así es como se hace)”

A las puertas del lanzamiento de su próximo álbum, PIZZA presenta Bang Bang (Así es como se hace), un single producido por Gustavo Iglesias, reconocido por su trabajo junto a Babasónicos. Con guitarras filosas y un ritmo frenético, la canción propone un himno bailable sobre el poder de la música para seducir, obsesionar y tomar el control del cuerpo. El tema continúa el camino iniciado con Nueva Marea y profundizado con Lamebotas, dos adelantos que anticiparon una evolución hacia un sonido más veloz y contundente. La banda también se prepara para presentarse en Primavera Sound Buenos Aires 2026, el 29 de noviembre, y debutar en Cosquín Rock en febrero de 2027.

Arde Bogotá presenta “Manufacturas del Club de la Gente Sola”

La banda española Arde Bogotá publicó Manufacturas del Club de la Gente Sola, su tercer álbum de estudio, con el que amplía su universo musical sin abandonar la intensidad del rock que caracteriza al grupo. Producido por Joe Chiccarelli y grabado en los históricos EastWest Studios de Los Ángeles, el trabajo explora temas como la soledad, el deseo, el aislamiento y la búsqueda de pertenencia. El disco tuvo como anticipos Instrucciones, Bigger Splash y El Club de la Gente Sola, mientras que Antifiesta mostró una faceta más emocional, con una apertura electrónica que crece hasta convertirse en una composición de tono épico. El lanzamiento llega después del éxito de Cowboys de la A3, álbum de 2023 que alcanzó el número uno en ventas y obtuvo el disco de platino, y consolida el recorrido de una de las formaciones más destacadas del rock español actual.

Uma German abre una nueva etapa con “El Jardín de las Horas”

La cantautora argentina Uma German presenta El Jardín de las Horas, un EP conceptual que reflexiona sobre el paso del tiempo, la nostalgia, el crecimiento y las experiencias que transforman la identidad. Inspirado en universos literarios como Alicia en el país de las maravillas y El Principito, el trabajo reúne canciones que funcionan como distintas puertas de entrada a un mismo mundo creativo. Grabado en Buenos Aires y producido por Gustavo “Tavo” Lozano, el lanzamiento marca una evolución hacia un sonido más orgánico, cinematográfico y emocional. El tema central, Todo mal, explora cómo las experiencias dolorosas pueden convertirse en una fuente de fortaleza, con una combinación de cuerdas, influencias pop y una interpretación cargada de ironía y actitud. Después de su álbum Dependencia Emocional, German amplía su identidad artística y apuesta por una propuesta que combina narrativa, música y una estética visual propia.

Mia Zeta y Juana Aguirre se unen en “Ángel”

Mia Zeta presenta Ángel, un single junto a Juana Aguirre coproducido por Gustavo Santaolalla, que fusiona la tradición de la milonga argentina con el art pop, el indie folk y las texturas electrónicas. La canción nació sobre una guitarra de 1920 que perteneció a la bisabuela de la artista, un vínculo con la memoria familiar que convive con una búsqueda sonora contemporánea. En su relato, el abandono amoroso se transforma en una experiencia de emancipación, renacimiento y libertad. Las guitarras acústicas, los violines y la percusión construyen una atmósfera que crece con el diálogo entre las voces de ambas artistas. El tema es el segundo adelanto de Dónde Salir a Buscar, el álbum debut de Mia Zeta previsto para el 22 de octubre, un proyecto que recorre la nostalgia, el amor y el crecimiento personal desde una perspectiva alternativa latinoamericana.

Santi Celli le dedica una canción a su madre

Santi Celli presenta La canción que me faltaba, un tema dedicado a su madre que llega como bonus track de TRANQUILO, su cuarto álbum de estudio, publicado en mayo. El músico contó que necesitó varios años e intentos para encontrar la canción que quería escribirle, después de dedicar buena parte de su carrera a componer sobre distintas experiencias y emociones. El resultado es una pieza íntima que reconoce la capacidad de su madre para encontrar algo genuinamente lindo incluso en los momentos más difíciles. El lanzamiento está acompañado por un videoclip realizado con antiguas imágenes familiares registradas en VHS y recuperadas para la ocasión. La canción suma una nueva dimensión personal a TRANQUILO, un álbum de nueve temas grabado en Madrid entre 2024 y 2025 que aborda la ansiedad, el ruido de la vida cotidiana y la búsqueda de refugio en el amor y la esperanza.

La Grecia presenta “Tan Fácil”

La Grecia lanzó Tan Fácil, su primer single inédito después de Lady Garrón, el segundo álbum de estudio de la banda, y del EP En Vivo en Niceto Club. Con un riff protagonista, guitarras al frente y la voz de Martín “Chino” Benítez, la canción conserva la esencia rockera del grupo mientras anticipa un sonido más sólido y filoso. El estreno también refleja el crecimiento que la formación experimentó durante los últimos meses a partir de sus presentaciones en vivo. Dirigido por Matías Carioli Nelli, el videoclip acompaña el lanzamiento con una estética de viaje por la ruta, un auto vintage y escenas atravesadas por la velocidad. La banda continuará su recorrido por los festivales Harlem y Bandera durante octubre y se presentará el 21 de noviembre en el Teatro Vorterix, en Buenos Aires, en un show que marcará el cierre de una etapa y el comienzo de otra.

Ian Lucas y Lauty Gram estrenan “TKM”

Ian Lucas y Lauty Gram se unen en TKM, una canción que combina cumbia pop romántica con una base de reggaetón y elementos de la música urbana. El tema gira alrededor de una historia de pareja y cruza las melodías características de Lucas con el estilo de Lauty Gram, referente del RKT. El lanzamiento reúne a dos artistas con una fuerte presencia entre las audiencias digitales y apunta a conectar con el público joven de Argentina y Latinoamérica. Para Lucas, cantante, actor y creador de contenido, la novedad llega después de un período de gran exposición: cuenta con millones de seguidores en redes sociales, ganó MasterChef Celebrity y obtuvo el Martín Fierro 2026 a Revelación. Además, tras agotar su primer show propio en el estadio de Vélez, prepara una gira nacional que toma como punto de partida el repertorio de su disco en vivo.

Nina Ventre presenta “Offline” y revela el lado B de 333

Nina Ventre publicó Offline, una canción que inaugura el lado B de 333 y abre una etapa más oscura, electrónica y experimental dentro de su propuesta pop. El tema aborda la ansiedad, la soledad, la desconexión y la necesidad de tomar distancia de vínculos o entornos que ya no representan la propia identidad. En contraste con el lado A, más relacionado con la imagen exterior y la búsqueda de perfección, esta nueva entrega apuesta por una expresión más cruda e incómoda. La artista propone un recorrido de autoconocimiento que no busca ofrecer respuestas definitivas, sino explorar las preguntas que surgen durante el proceso de transformación personal. El universo conceptual del álbum llegará al escenario el 22 de noviembre, cuando Ventre presente 333 en el Teatro Premier de la avenida Corrientes, en Buenos Aires, con un espectáculo que combinará música, performance y una propuesta visual inspirada en el pop y el K-pop.

TRÍADA anticipa su álbum debut con “Voy a dejar de venir”

El trío argentino TRÍADA presenta Voy a dejar de venir, un nuevo adelanto de Exuvia, su primer álbum de estudio, previsto para el 23 de octubre a través de Verve Records y Mercury Records. Integrado por Diamela Spina, Aylen Reynoso y Julia Percowicz, el grupo construye una identidad musical que combina el folklore argentino con la bossa nova, el candombe, el tango, la chacarera y el indie. En este nuevo single, una guitarra acústica y las voces de las integrantes acompañan una despedida amorosa marcada por la tristeza y la aceptación. Producido junto a Didi Gutman, el disco explora el crecimiento personal y las posibilidades de los instrumentos latinoamericanos desde una perspectiva contemporánea. Después de presentar Clara y una versión de Un Veneno, de C. Tangana, TRÍADA continúa ampliando su audiencia internacional y prepara actuaciones en el Reino Unido y España, con fechas previstas en el Barcelona Jazz Festival y el London Jazz Festival.

Noah Kahan llega al universo de Los Juegos del Hambre con “Draw You Out”

El cantautor estadounidense Noah Kahan presentó Draw You Out, el single principal de The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (The Album), la banda sonora de la nueva película de la franquicia. Escrita especialmente para el film, la canción representa su primera incursión en la composición musical para cine y está inspirada en la historia de Haymitch Abernathy y Lenore Dove, atravesada por el amor, la pérdida y la perseverancia. Kahan volvió a trabajar junto a Aaron Dessner, integrante de The National y colaborador de su álbum The Great Divide, para desarrollar una pieza conectada con los conflictos emocionales de la historia. La película, dirigida por Francis Lawrence, transcurre 24 años antes de los acontecimientos de la primera entrega y sigue al joven Haymitch durante los 50.º Juegos del Hambre. La banda sonora completa, producida ejecutivamente por Dave Cobb y compuesta por 29 canciones, llegará el 13 de noviembre, una semana antes del estreno mundial del film, previsto para el 20 de noviembre.