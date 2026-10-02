De Acru y Dandara a Julia Zappa y Fonso: todas las novedades musicales para el primer fin de semana de octubre.

La primera semana de octubre llega con novedades de distintos rincones de la escena musical. Artistas emergentes y nombres ya consolidados presentan canciones y discos que atraviesan el rock argentino, el pop, la música urbana, el R&B y el rap, con colaboraciones y propuestas conceptuales.

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Los lanzamientos musicales que tenés que escuchar esta semana

Julia Zappa presenta “Hojas largas” junto a Fonso

Julia Zappa presentó “Hojas largas”, el segundo adelanto de Villa Insuperable, su próximo disco, que llegará el 15 de octubre. La canción tiene un aire de ranchera y combina humor, ternura y nostalgia a través de las voces de Zappa y Fonso. El dúo está acompañado por una banda en vivo con guitarras, bajo, batería, dobro y piano, en una producción que busca recrear el clima de una noche de bar.

Coproducido junto a Tomás Amante, Villa Insuperable tendrá ocho canciones atravesadas por el rock argentino, la música popular y la poética del tango. “Es un disco que trae lo argentino desde un lugar vital y potente. La idea era sacar a la luz el dolor y también la posibilidad de alegría de una época”, explicó Zappa. El álbum cuenta además con la colaboración de Marcelo “Cuino” Scornik y el apoyo del Instituto Nacional de la Música (Inamu).

Tato Arzune estrena “Desarmado”, una canción sobre la ausencia

Tato Arzune continúa anticipando su próximo álbum con “Desarmado”, una canción que aborda la ausencia, los recuerdos y la permanencia de los vínculos. El tema está planteado como una carta a los abuelos, aunque parte de una experiencia personal para construir un relato sobre cualquier persona que haya atravesado la pérdida de alguien importante.

Musicalmente, la canción comienza como una balada de rock sostenida por un piano íntimo y avanza hacia un cierre más intenso con la incorporación de guitarras. “Desarmado” es el tercer adelanto del próximo disco de Arzune, artista y compositor marplatense que combina elementos del rock nacional con una producción contemporánea.

Hana Fox y 143leti presentan “Loco x mí”

Hana Fox se une a 143leti en “Loco x mí”, un single que juega con la ironía, el humor y una mirada de absoluto desapego frente a un hombre que intenta llamar su atención. La canción continúa el universo planteado por “Si tu novio es aburrido”, aunque esta vez las protagonistas son quienes tienen el control y deciden no correr detrás de nadie.

El lanzamiento está acompañado por una propuesta visual inspirada en la estética Y2K y las conejitas de Playboy, con strass, brillos y una estética pensada también para la temporada de Halloween. “Loco x mí” se suma al recorrido que Fox viene desarrollando durante 2026, después de canciones como “H.O.T.”, “Los Malos”, junto a Kuina, “SEXXXY” y “Si tu novio es aburrido”.

Priscila Rauto lanzó su primer disco solista, Balbucear una Palabra

Priscila Rauto, cantante y compositora y líder de Las Bermudas, presentó Balbucear una Palabra, su primer álbum solista. El disco está compuesto por once canciones y fue producido junto a Guillermo Ruiz Díaz, integrante de El Mató a un Policía Motorizado. El trabajo tendrá presentaciones el 13 de noviembre en Casa Suiza de La Plata y el 19 de noviembre en Club Social 911 de Buenos Aires.

El álbum nació a partir de una búsqueda sonora vinculada a producciones de los años 70, particularmente Rumours, de Fleetwood Mac, y Band on the Run, de Paul McCartney & Wings. Las canciones recorren temas como el amor, el deseo, la pérdida, el paso del tiempo, la identidad y la memoria, además de pequeñas escenas cotidianas. Rauto comenzó a trabajar en este material solista luego de más de una década al frente de Las Bermudas.

Cony Langone presenta La caída del Imperio

Cony Langone lanzó La caída del Imperio, su primer álbum conceptual, compuesto por ocho canciones. El disco parte de una pregunta: qué sucede cuando una persona descubre que quienes ayudaron a construir su identidad lo hicieron a partir de mentiras. A lo largo del trabajo, la historia avanza desde la confusión y la revelación de una traición hasta la decisión de derribar una estructura que ya no podía sostenerse.

El álbum comienza en un terreno pop y progresivamente incorpora una sonoridad más rockera. La portada toma como referencia el Tres de Espadas del tarot, asociado al dolor de una traición. El primer corte, “Tu cuchillo”, cuenta con un videoclip realizado junto a Estudio Urbano y el Ministerio de Cultura de la Ciudad, mientras que la producción del álbum estuvo a cargo de Agustín Elizalde, Agustín Pugh y Darío Colaciuri.

Acru y Dandara lanzan su primer EP conjunto, GÉMINIS

Acru y Dandara presentan GÉMINIS, su primer EP en colaboración, un proyecto de seis canciones que combina R&B, soul y rap. El trabajo explora la dualidad, el deseo, la intimidad y las nostalgias de la distancia a través del encuentro entre las dos voces.

El EP comenzó a gestarse a partir de “Límite”, una composición iniciada por Acru a la que luego se sumó Dandara. “El proyecto relata la historia paso a paso de un vinculamiento: los primeros encuentros, las armonías, el conflicto y los desafíos ante la aparición de un otro”, explicaron los artistas. El tracklist se completa con “Pensando en mí”, “Cápsula”, “Piel Veneno (Antiguo Amor)”, “Decisiones” y “Ciudades”.

Aura Bae presenta Hikaru no Hana: relatos de amor

Aura Bae estrenó Hikaru no Hana: relatos de amor, un álbum que combina sonidos urbanos con referencias al animé, el manga y la cultura japonesa. El proyecto está encabezado por “Daisuki”, un reguetón que aborda la autonomía femenina, y representa una nueva etapa para la artista chilena tras su incorporación a Interscope Records.

El disco incorpora letras en japonés y tiene como única colaboración “Mañana es tarde”, junto a Tommy Boysen y Pailita, canción nacida durante un camp de Rimas Publishing. Aura Bae comenzó a escribir canciones a los 15 años y su propuesta combina rap, reguetón, trap, R&B y flamenco; entre sus hitos recientes se encuentra su participación en Lollapalooza 2026.