Las películas y series en las que actuó Sabrina Carpenter: la lista completa.

Si bien Sabrina Carpenter es mayormente conocida por ser cantante, supo construir también una carrera como actriz que la llevó a trabajar tanto en cine como en televisión. A lo largo de los años, la artista estadounidense logró combinar sus giras, grabaciones y lanzamientos musicales con una agenda de rodajes que la posicionó como una figura versátil en la industria del entretenimiento. Entre sus proyectos, se destacan producciones para Disney, largometrajes para Netflix y hasta participaciones en Broadway.

Las películas y series en las que actuó Sabrina Carpenter abarcan desde sus inicios como actriz invitada en programas de televisión hasta papeles protagónicos en comedias, dramas juveniles y musicales. Su primer gran reconocimiento llegó de la mano de Girl Meets World, serie de Disney Channel en la que interpretó a "Maya Hart", pero su trayectoria no quedó ahí, sino que, continuó explorando géneros diversos y sumando trabajos que le dieron un perfil internacional.

Lista completa de películas y series de Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter comenzó siendo una joven estrella de Disney.

Películas

Noobz (2012) – Brittney

– Brittney Horns (2013) – Merrin Williams (joven)

– Merrin Williams (joven) The Hate U Give (2018) – Hailey

– Hailey The Short History of the Long Road (2019) – Nola Frankel

– Nola Frankel Tall Girl (2019) – Harper Kreyman

– Harper Kreyman Work It (2020) – Quinn Ackerman (también productora ejecutiva)

– Quinn Ackerman (también productora ejecutiva) Clouds (2020) – Sammy Brown

– Sammy Brown Tall Girl 2 (2022) – Harper Kreyman

– Harper Kreyman Emergency (2022) – Maddie

Series y programas de televisión

Law & Order: Special Victims Unit (2011) – Paula (episodio: “Possessed”)

– Paula (episodio: “Possessed”) Phineas and Ferb (2012) – Sissi (voz, 2 episodios)

– Sissi (voz, 2 episodios) Gulliver Quinn (2012) – Iris (película para TV)

– Iris (película para TV) The Unprofessional (2012) – Harper

– Harper Sofia the First (2013-2018) – Princesa Vivian (voz, 15 episodios)

– Princesa Vivian (voz, 15 episodios) The Goodwin Games (2013) – Chloe Goodwin (joven) (5 episodios)

– Chloe Goodwin (joven) (5 episodios) Orange Is the New Black (2013) – Jessica Wedge (episodio: “Fucksgiving”)

– Jessica Wedge (episodio: “Fucksgiving”) Austin & Ally (2013) – Lucy (episodio: “Moon Week & Mentors”)

– Lucy (episodio: “Moon Week & Mentors”) Girl Meets World (2014-2017) – Maya Hart (elenco principal)

– Maya Hart (elenco principal) Radio Disney Family Holiday (2015) – Anfitriona

– Anfitriona Wander Over Yonder (2016) – Melodie (voz, episodio: “The Legend”)

– Melodie (voz, episodio: “The Legend”) Walk the Prank (2016) – Ella misma (episodio: “Adventures in Babysitting”)

– Ella misma (episodio: “Adventures in Babysitting”) Adventures in Babysitting (2016) – Jenny (película original de Disney Channel)

– Jenny (película original de Disney Channel) Milo Murphy's Law (2016-2019) – Melissa Chase (voz, elenco principal)

– Melissa Chase (voz, elenco principal) Soy Luna (2017) – Ella misma (2 episodios)

– Ella misma (2 episodios) Mickey and the Roadster Racers (2018) – Nina Glitter (voz, 1 episodio)

– Nina Glitter (voz, 1 episodio) Punk’d (2020) – Ella misma (episodio: “Rat Trap with Sabrina Carpenter”)

– Ella misma (episodio: “Rat Trap with Sabrina Carpenter”) Royalties (2020) – Bailey Rouge (episodios: “I Hate That I Need You” y “Perfect Song”)

– Bailey Rouge (episodios: “I Hate That I Need You” y “Perfect Song”) A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter (2024) – Anfitriona (especial navideño de Netflix)

¿Dónde se pueden ver las series y películas de Sabrina Carpenter?

La mayoría de las películas y series de Sabrina Carpenter se pueden ver en Disney+, ya que la artista comenzó su carrera como una joven estrella de Disney Channel. De todas formas, Netflix también cuenta en su catálogo con producciones protagonizadas por la misma.