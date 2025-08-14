Las películas y series en las que actuó Sabrina Carpenter: la lista completa

Si bien Sabrina Carpenter es mayormente conocida por ser cantante, supo construir también una carrera como actriz que la llevó a trabajar tanto en cine como en televisión. A lo largo de los años, la artista estadounidense logró combinar sus giras, grabaciones y lanzamientos musicales con una agenda de rodajes que la posicionó como una figura versátil en la industria del entretenimiento. Entre sus proyectos, se destacan producciones para Disney, largometrajes para Netflix y hasta participaciones en Broadway.
Las películas y series en las que actuó Sabrina Carpenter abarcan desde sus inicios como actriz invitada en programas de televisión hasta papeles protagónicos en comedias, dramas juveniles y musicales. Su primer gran reconocimiento llegó de la mano de Girl Meets World, serie de Disney Channel en la que interpretó a "Maya Hart", pero su trayectoria no quedó ahí, sino que, continuó explorando géneros diversos y sumando trabajos que le dieron un perfil internacional.
Lista completa de películas y series de Sabrina Carpenter
Películas
- Noobz (2012) – Brittney
- Horns (2013) – Merrin Williams (joven)
- The Hate U Give (2018) – Hailey
- The Short History of the Long Road (2019) – Nola Frankel
- Tall Girl (2019) – Harper Kreyman
- Work It (2020) – Quinn Ackerman (también productora ejecutiva)
- Clouds (2020) – Sammy Brown
- Tall Girl 2 (2022) – Harper Kreyman
- Emergency (2022) – Maddie
Series y programas de televisión
- Law & Order: Special Victims Unit (2011) – Paula (episodio: “Possessed”)
- Phineas and Ferb (2012) – Sissi (voz, 2 episodios)
- Gulliver Quinn (2012) – Iris (película para TV)
- The Unprofessional (2012) – Harper
- Sofia the First (2013-2018) – Princesa Vivian (voz, 15 episodios)
- The Goodwin Games (2013) – Chloe Goodwin (joven) (5 episodios)
- Orange Is the New Black (2013) – Jessica Wedge (episodio: “Fucksgiving”)
- Austin & Ally (2013) – Lucy (episodio: “Moon Week & Mentors”)
- Girl Meets World (2014-2017) – Maya Hart (elenco principal)
- Radio Disney Family Holiday (2015) – Anfitriona
- Wander Over Yonder (2016) – Melodie (voz, episodio: “The Legend”)
- Walk the Prank (2016) – Ella misma (episodio: “Adventures in Babysitting”)
- Adventures in Babysitting (2016) – Jenny (película original de Disney Channel)
- Milo Murphy's Law (2016-2019) – Melissa Chase (voz, elenco principal)
- Soy Luna (2017) – Ella misma (2 episodios)
- Mickey and the Roadster Racers (2018) – Nina Glitter (voz, 1 episodio)
- Punk’d (2020) – Ella misma (episodio: “Rat Trap with Sabrina Carpenter”)
- Royalties (2020) – Bailey Rouge (episodios: “I Hate That I Need You” y “Perfect Song”)
- A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter (2024) – Anfitriona (especial navideño de Netflix)
¿Dónde se pueden ver las series y películas de Sabrina Carpenter?
La mayoría de las películas y series de Sabrina Carpenter se pueden ver en Disney+, ya que la artista comenzó su carrera como una joven estrella de Disney Channel. De todas formas, Netflix también cuenta en su catálogo con producciones protagonizadas por la misma.