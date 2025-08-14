EN VIVO
Las películas y series en las que actuó Sabrina Carpenter: la lista completa

Además de ser cantante, Sabrina Carpenter supo construir una carrera como actriz. La lista completa de sus películas y series.

14 de agosto, 2025 | 14.44

Si bien Sabrina Carpenter es mayormente conocida por ser cantante, supo construir también una carrera como actriz que la llevó a trabajar tanto en cine como en televisión. A lo largo de los años, la artista estadounidense logró combinar sus giras, grabaciones y lanzamientos musicales con una agenda de rodajes que la posicionó como una figura versátil en la industria del entretenimiento. Entre sus proyectos, se destacan producciones para Disney, largometrajes para Netflix y hasta participaciones en Broadway.

Las películas y series en las que actuó Sabrina Carpenter abarcan desde sus inicios como actriz invitada en programas de televisión hasta papeles protagónicos en comedias, dramas juveniles y musicales. Su primer gran reconocimiento llegó de la mano de Girl Meets World, serie de Disney Channel en la que interpretó a "Maya Hart", pero su trayectoria no quedó ahí, sino que, continuó explorando géneros diversos y sumando trabajos que le dieron un perfil internacional.

Lista completa de películas y series de Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter comenzó siendo una joven estrella de Disney.

Películas

  • Noobz (2012) – Brittney
  • Horns (2013) – Merrin Williams (joven)
  • The Hate U Give (2018) – Hailey
  • The Short History of the Long Road (2019) – Nola Frankel
  • Tall Girl (2019) – Harper Kreyman
  • Work It (2020) – Quinn Ackerman (también productora ejecutiva)
  • Clouds (2020) – Sammy Brown
  • Tall Girl 2 (2022) – Harper Kreyman
  • Emergency (2022) – Maddie

Series y programas de televisión

  • Law & Order: Special Victims Unit (2011) – Paula (episodio: “Possessed”)
  • Phineas and Ferb (2012) – Sissi (voz, 2 episodios)
  • Gulliver Quinn (2012) – Iris (película para TV)
  • The Unprofessional (2012) – Harper
  • Sofia the First (2013-2018) – Princesa Vivian (voz, 15 episodios)
  • The Goodwin Games (2013) – Chloe Goodwin (joven) (5 episodios)
  • Orange Is the New Black (2013) – Jessica Wedge (episodio: “Fucksgiving”)
  • Austin & Ally (2013) – Lucy (episodio: “Moon Week & Mentors”)
  • Girl Meets World (2014-2017) – Maya Hart (elenco principal)
  • Radio Disney Family Holiday (2015) – Anfitriona
  • Wander Over Yonder (2016) – Melodie (voz, episodio: “The Legend”)
  • Walk the Prank (2016) – Ella misma (episodio: “Adventures in Babysitting”)
  • Adventures in Babysitting (2016) – Jenny (película original de Disney Channel)
  • Milo Murphy's Law (2016-2019) – Melissa Chase (voz, elenco principal)
  • Soy Luna (2017) – Ella misma (2 episodios)
  • Mickey and the Roadster Racers (2018) – Nina Glitter (voz, 1 episodio)
  • Punk’d (2020) – Ella misma (episodio: “Rat Trap with Sabrina Carpenter”)
  • Royalties (2020) – Bailey Rouge (episodios: “I Hate That I Need You” y “Perfect Song”)
  • A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter (2024) – Anfitriona (especial navideño de Netflix)

MÁS INFO

¿Dónde se pueden ver las series y películas de Sabrina Carpenter?

La mayoría de las películas y series de Sabrina Carpenter se pueden ver en Disney+, ya que la artista comenzó su carrera como una joven estrella de Disney Channel. De todas formas, Netflix también cuenta en su catálogo con producciones protagonizadas por la misma.

