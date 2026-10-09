Qué se sabe de la vuelta de Casi Ángeles con Lali y Peter Lanzani.

El universo de Casi Ángeles podría tener una nueva oportunidad de reencontrarse con sus fanáticos. A casi 20 años del estreno de la ficción juvenil creada por Cris Morena, comenzaron a circular versiones sobre un posible regreso del elenco a los escenarios, una noticia que despertó la expectativa de quienes crecieron con sus historias y las canciones de Teen Angels.

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La información fue difundida por el periodista Lucca Melpi en el ciclo No Damos Abasto, de Love ST. Según contó, el proyecto contemplaría una vuelta al teatro en diciembre, con la posibilidad de sumar presentaciones durante el verano. Por el momento, no se anunciaron fechas oficiales ni se conocieron detalles sobre la venta de entradas.

Quiénes volverían a Casi Ángeles

De acuerdo con la información difundida por Melpi el reencuentro podría reunir a varias de las figuras más recordadas de la ficción. Entre los nombres mencionados aparecen Lali Espósito, Peter Lanzani, Gastón Dalmau, Nicolás “Tacho” Riera, Rochi Igarzábal, Cande Vetrano, Cachete Sierra y Mery del Cerro. También se habló de posibles participaciones de Nico Vázquez y Emilia Attias, dos actores fundamentales en la historia de la tira.

Aunque la lista alimenta la ilusión de los seguidores, todavía no hay confirmaciones oficiales sobre la participación de cada artista. Tampoco se precisó si el regreso consistiría en una serie de recitales de Teen Angels, una propuesta teatral o un espectáculo que combine música y escenas de la ficción.

De acuerdo con la información difundida por Melpi el reencuentro podría reunir a varias de las figuras más recordadas de la ficción.

La China Suárez, la gran incógnita del reencuentro

Uno de los puntos que más llamó la atención de la información que trascendió es la posible ausencia de Eugenia “la China” Suárez. Según lo relatado por Melpi, la actriz no estaría contemplada entre los nombres del proyecto, aunque el periodista aclaró que no sabía si habían existido conversaciones con ella.

Suárez interpretó a Jazmín Romero, conocida como “la Gitana”, y formó parte de la formación original de Teen Angels. Su salida se produjo después del final de Casi Ángeles, en 2010, mientras que Rochi Igarzábal se incorporó al grupo musical para continuar junto a Lali, Peter, Gastón y Tacho.

Teen Angels siguió adelante hasta 2012, cuando la banda cerró esa etapa de su recorrido. Desde entonces, los artistas desarrollaron sus carreras por separado y algunos de ellos volvieron a compartir momentos públicamente, lo que mantuvo vivo el deseo de los fanáticos de verlos nuevamente juntos sobre un escenario.