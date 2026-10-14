Con Romina Yan y Damián de Santo: dónde ver esta serie icónica de los 2000

La plataforma Disney Plus tiene en su catálogo una propuesta ideal para los amantes de las comedias románticas argentinas de los 2000. Se trata de Amor mío, la recordada tira emitida en 2005 y protagonizada por Romina Yan y Damián De Santo que fue un megaéxito de audiencia en su momento.

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Ideada originalmente por Romina Yan y producida por Cris Morena Group, la ficción se convirtió en un verdadero fenómeno de audiencia al consagrarse como la historia de amor más vista de su época y marcó un hito al ser el primer formato de sitcom con guion propio desarrollado en la Argentina que superó los 26 puntos de rating.

El elenco principal se completa con las actuaciones coprotagónicas de Jorgelina Aruzzi, Pasta Dioguardi, Gastón Ricaud, Ernesto Claudio y Rita Terranova, sumadas a las participaciones especiales de destacadas figuras de la escena como Arturo Bonín y María Valenzuela. Al mismo tiempo, la trama sigue los pasos de Abril y Marcos, dos personas con formas de ver el mundo completamente antagónicas.

Mientras ella destaca por su espíritu alegre, inquieto y extrovertido, él prefiere la calma, la estructura y la rutina hogareña. Aunque el choque entre ambos es inevitable, con el paso del tiempo la fricción da lugar a una innegable tensión romántica que ninguno de los dos quiere asumir. El vínculo se remonta a la niñez, cuando la madre de Marcos y el padre de Abril decidieron casarse tras sus respectivos divorcios.

El enredo argumental de Amor Mío

La relación infantil arrancó con un rechazo rotundo y una sucesión constante de discusiones que se interrumpió únicamente cuando cada uno tomó su propio rumbo al crecer. Años más tarde, un trágico accidente automovilístico en el que fallecen sus padres vuelve a cruzar sus caminos.

Amor mío.

El abogado familiar los convoca para la lectura del testamento, revelando que ambos son los únicos herederos de una propiedad. Debido a trabas en la situación jurídica del inmueble, la vivienda no se puede vender de inmediato. Frente a este escenario y pese al rechazo mutuo que sostienen desde la infancia, Abril y Marcos no tienen más opción que mudarse juntos al departamento.

Elenco completo de Amor Mío