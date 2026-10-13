Quiénes son los hijos de Romina Yan y Darío Giordano: cuántos tuvieron

El legado de una de las actrices más queridas de la televisión argentina continúa vigente a través de la vida de sus descendientes. La historia familiar entre Romina Yan y Darío Giordano trascendió en el tiempo, despertando un renovado interés por conocer el presente de los jóvenes que crecieron bajo el recuerdo de su madre.

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Los tres herederos del matrimonio entre la actriz y el productor

Durante sus doce años de matrimonio, Romina Yan y Darío Giordano tuvieron tres hijos: Franco, Valentín y Azul. Tras el sorpresivo fallecimiento de la artista en el año 2010, cada uno de los descendientes tomó rumbos propios, enfrentando procesos de desarrollo profesional e identitario dinámicos que oscilan entre el arte, el deporte de alto rendimiento e importantes transformaciones personales.

Franco Yan y la continuidad de la vocación artística familiar

El hijo mayor de la pareja tiene 26 años. Nacido bajo el nombre de Franco Yankelevich Giordano, eligió utilizar comercialmente el apellido materno como forma de homenaje permanente. Su formación actoral comenzó a los 18 años en la Royal Central School of Speech and Drama de Londres, donde estudió durante cuatro años disciplinas como canto, baile, teatro clásico y actuación frente a cámara.

Posteriormente, continuó su trayectoria en España participando en la obra musical Los puentes de Madison, para luego retornar a la Argentina e integrarse al elenco de Margarita, la producción encabezada por su abuela Cris Morena. En la actualidad, combina su faceta interpretativa con la realización independiente, habiendo concluido un cortometraje de su autoría y proyectando continuar su progreso profesional en la industria audiovisual de Los Ángeles.

Valentín Yankelevich y su incursión en el deporte de velocidad

El segundo descendiente de la familia tiene 23 años y volcó su carrera hacia el automovilismo deportivo. Tras abandonar sus estudios de Economía, se volcó a la competición en la categoría Turismo Carretera 2000, logrando un destacado segundo puesto en la carrera de Termas de Río Hondo. Como atributo simbólico, seleccionó el número 5 para su vehículo en honor a la fecha de nacimiento de la actriz.

Mientras el paso del tiempo reconfiguró por completo la dinámica familiar, Franco, Valentín y Azul eligieron caminos radicalmente diferentes

Al cumplir los 18 años, el joven realizó el trámite legal para modificar formalmente su apellido paterno por Yankelevich. En una reciente entrevista concedida a la periodista Tatiana Shapiro, fundamentó esa decisión al manifestar que la medida respondió a su deseo de homenajear a su madre y a su abuelo, además de señalar que llevar la identidad de Darío Giordano no le resultaba afín debido a vivencias de maltrato físico y psicológico durante la infancia. Esos sucesos llevaron a que tanto él como su hermano Franco decidieran mudarse junto a su abuelo materno, Gustavo Yankelevich.

Azul Giordano y una rutina resguardada del foco público

Azul: estudios universitarios en Los Ángeles y distancia protectora de las cámaras

La menor de los tres hermanos tiene 20 años y optó por mantener un perfil significativamente más bajo respecto al ámbito mediático. A diferencia de sus hermanos mayores, conserva en el plano legal el apellido de su padre. Actualmente reside en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, espacio donde avanza en sus estudios universitarios orientados a la producción audiovisual, sosteniendo un contacto frecuente con sus hermanos y abuelos.