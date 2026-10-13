Qué dijo Darío Giordano del día en que murió Romina Yan: "Nunca pudimos"

Darío Giordano hizo un descargo tras el relato público de su hijo Valentín Yankelevich y en el texto que compartió también aludió al 28 de septiembre del 2010, el día que murió Romina Yan. El empresario negó las acusaciones recibidas y alegó haber sido sobreseído en la instancia judicial en 2018.

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Romina Yan falleció por un paro cardiorrespiratorio no traumático (muerte súbita) tras salir de un gimnasio en la localidad de San Isidro, en la tarde del mencionado día. En su descargo, el padre de sus hijos escribió: "Aún cuando en el dolor tuve que entender que la historia no era como yo la había vivido. Entre otras cosas, nunca pudimos entender con claridad qué pasó aquel 28 de septiembre de 2010".

"Tuve que aprender a vivir con la ausencia de Romina y, al mismo tiempo, acompañar a tres chicos que también habían perdido a su mamá", continuó su descargo el exsuego de Cris Morena y Gustavo Yankelevich. Y agregó: "Seguramente cometí errores. Nunca pretendí ser un padre perfecto. Hice lo que pude, con las herramientas que tenía y en circunstancias que jamás hubiera imaginado atravesar".

Las palabras de Valentín Yan en su descargo público

A 16 años del fallecimiento de Romina Yan, su hijo Valentín Yankelevich hizo referencia a las complejas dinámicas familiares que debió atravesar durante su infancia. El joven detalló las situaciones vividas en el ámbito de convivencia con su padre en la etapa posterior a la partida de su madre.

Romina Yan y sus hijos.

En su relato, Valentín expuso haber sido víctima de episodios de maltrato físico y psicológico en el entorno paterno; el cuadro derivó en una instancia legal que concluyó con la determinación judicial de otorgar la custodia a su abuelo materno, el productor Gustavo Yankelevich, quien quedó a cargo de su cuidado y desarrollo.

"Después de contarnos que mamá había fallecido, él nos dijo 'yo me voy a encargar de cuidarlos, de protegerlos. Vamos a salir de esta todos juntos'. Y bueno, después de ahí fue todo barranca abajo", comenzó el automovilista. Y siguió: "Cuando yo tenía 10 años, 9 años, empecé a sufrir violencia física y psicológica de parte de Darío. Mi hermano también. Era un dolor incomprensible. Realmente era un infierno vivir en esa casa".

El hijo del medio de Romina Yan y Darío Giordano aclaró que en su descargo hablaba por él y no por sus hermanos: "Eran golpes, gritos, maltrato. A mí nunca me gustó estudiar. Ahora, las ocho horas que yo pasaba en el colegio eran las mejores ocho horas del día porque no volvía a mi casa. Yo sabía que volvía y se desataba el infierno. Era constante. Sabía que no tenía escapatoria".