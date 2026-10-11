Desgarrador testimonio del hijo de Romina Yan sobre la violencia de su padre: "Era un infierno vivir en esa casa"

A más de una década de la partida de Romina Yan, su hijo Valentín Yankelevich hizo público el complejo contexto familiar que debió afrontar durante su infancia. El joven relató el calvario que vivió en la convivencia con su padre en los años posteriores al momento en que falleció su madre, cuandoél tenía 7 años.

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En su testimonio, Valentín denunció haber sufrido episodios de violencia física y psicológica por parte de su padre. Estas situaciones desencadenaron un proceso judicial que culminó con la restitución de su tenencia a favor de su abuelo materno, el productor Gustavo Yankelevich, quien asumió su cuidado y crianza.

"Han pasado muchas cosas. Siento que llegó el momento de poder contar y sacarme una mochila que vengo cargando hace bastante tiempo", empezó su descargo Valen Yan en diálogo con Tatiana Schapiro en Infobae. Y siguió: "Después de contarnos que mamá había fallecido, él nos dijo 'yo me voy a encargar de cuidarlos, de protegerlos. Vamos a salir de esta todos juntos'. Y bueno, después de ahí fue todo barranca abajo".

Valentín relató las crudas situaciones que vivió en su infancia, particularmente desde los 9, dos años después de la partida de Romina. "Cuando yo tenía 10 años, 9 años, empecé a sufrir violencia física y psicológica de parte de Darío. Mi hermano también. Era un dolor incomprensible. Realmente era un infierno vivir en esa casa", recordó el automovilista.

Valentín Yan: "Las horas que pasaba en el colegio eran las mejores del día"

"Yo hablo por mí. Eran golpes, gritos, maltrato. A mí nunca me gustó estudiar. Ahora, las ocho horas que yo pasaba en el colegio eran las mejores ocho horas del día porque no volvía a mi casa. Yo sabía que volvía y se desataba el infierno. Era constante. Sabía que no tenía escapatoria", continuó su descargo Valentín. Y siguió: "Desde agarrarme de los pelos, llevarme por la escalera, pegarme, dejarme encerrado en el cuarto, traerme la comida cuatro horas después fría, apoyarla en el piso, 'tomá, comé'. Más allá de los golpes y la violencia, la persona que supuestamente nos tenía que cuidar después de perder a nuestra mamá".