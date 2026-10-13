Qué dijo Gustavo Yankelevich sobre la denuncia por violencia familiar de Darío Giordano

Gustavo Yankelevich rompió el silencio sobre la denuncia contra Darío Giordano y recordó cómo fue el proceso para que sus nietos pudieran vivir con él.

La denuncia por violencia familiar que involucra a Darío Giordano y a sus hijos generó una fuerte repercusión pública. Tras el testimonio de Valentín, nieto de Gustavo Yankelevich e hijo de Romina Yan, el reconocido productor televisivo rompió el silencio y recordó cómo descubrió la situación que atravesaban los jóvenes.

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Gustavo Yankelevich habló sobre la denuncia contra Darío Giordano

En diálogo con Intrusos (América TV), Gustavo Yankelevich se refirió por primera vez públicamente a la situación que vivieron sus nietos Valentín y Franco. Durante la entrevista, se mostró emocionado al recordar el proceso que atravesaron para alejarse de su padre y agradeció a los periodistas que conocían el caso por haber preservado la privacidad de los jóvenes durante el trámite judicial.

"Agradezco que pudieron guardar ese secreto durante 12 años... Cuando Valentín dice que 'mi abuelo me salvó la vida'..., me emociono... fueron muchos los que le salvaron la vida, entre ellos ustedes", expresó el productor.

Yankelevich explicó que tanto Valentín como Franco querían contar lo sucedido desde hacía tiempo, pero la familia decidió esperar para evitar la exposición mediática mientras avanzaba la intervención de la Justicia.

Por qué Valentín y Franco Giordano tardaron en contar su historia

El productor detalló que la tenencia de sus nietos comenzó de manera provisoria y que las autoridades evaluaban periódicamente cómo se encontraban. Según relató, recibió inicialmente la tenencia por tres meses, con controles judiciales que se extendieron hasta que obtuvo la resolución definitiva, tres años y medio después.

La decisión de hablar públicamente también estuvo vinculada con la situación de Azul, hermana de Valentín y Franco. Como todavía era menor de edad, sus hermanos querían protegerla de las consecuencias que podía generar la difusión del caso. Una vez que conversaron con ella y recibieron su comprensión, Valentín encontró el momento para hacer público su testimonio.

De esta manera, la familia buscó preservar a los tres hijos de Romina Yan mientras se desarrollaban las actuaciones judiciales.

El rol de Cris Morena y las primeras señales de maltrato

Durante la entrevista, Gustavo Yankelevich destacó que Cris Morena, madre de Romina Yan y su expareja, fue la primera en advertir que algo no estaba bien con los chicos.

Según recordó, comenzó a prestar atención cuando Franco le pidió mudarse con él. Después, Valentín también manifestó ese deseo. Al intentar conversar con Darío Giordano sobre la posibilidad de que su hijo pasara una semana en su casa, recibió una respuesta que le generó preocupación.

"De ninguna manera, yo soy el dueño, hasta los 18 años van a hacer lo que yo quiera", fue la frase que Yankelevich atribuyó a Giordano durante aquella conversación.

Tiempo después, Franco volvió a pedir ayuda. El productor contó que, luego de insistir para que le explicara qué ocurría, su nieto le dijo que había sufrido una golpiza. Ese episodio marcó un punto de inflexión en su intervención.

Gustavo Yankelevich habló por primera vez sobre la denuncia por violencia familiar contra Darío Giordano y recordó cómo descubrió la situación que atravesaban sus nietos, Valentín y Franco, hijos de Romina Yan

Cómo fue la salida de los jóvenes de la casa de su padre

Yankelevich recordó que fue a buscar a sus nietos a la escuela y que ambos se fueron con apenas sus mochilas. Desde allí, se dirigieron directamente a Tribunales para realizar la denuncia y comenzar el proceso que permitiría que vivieran con su abuelo.

En su propio testimonio, Valentín describió el sufrimiento que aseguró haber atravesado durante años. "Eran golpes, gritos, maltrato", afirmó al relatar su experiencia. También explicó que la jornada escolar representaba un alivio frente al temor que sentía al regresar a su casa.

Tras la muerte de Romina Yan en 2010, sus tres hijos quedaron al cuidado de su padre, con la presencia de sus abuelos maternos en sus vidas. La reciente denuncia volvió a poner el caso en el centro de la atención pública, mientras el relato de Valentín permitió conocer una historia familiar que, durante años, se mantuvo en reserva.