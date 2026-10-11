Quién es Darío Giornado, el padre de los hijos de Romina Yan

Darío Giordano, el viudo de Romina Yan, quedó en el centro de la atención pública tras el testimonio de su hijo Valentín Yankelevich, quien relató el contexto de violencia familiar que afrontó durante su infancia. El exmarido de la actriz mantiene un perfil reservado y rehízo su vida lejos de las cámaras.

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Aunque al inicio estuvo vinculado a una de las familias más reconocidas de la televisión argentina, Giordano siempre eligió mantenerse al margen de la exposición pública. Tras la muerte de Romina en 2010, rehízo su vida sentimental con la cocinera Miren Algañarás y tuvo otro hijo.

Giordano se casó con Yan el 27 de noviembre de 1998. De esa unión nacieron Franco (2000), Valentín (2002) y Azul (2006). Los tres hijos de la actriz eran chicos y Giordano quedó a cargo de su crianza, en la que estuvieron presentes los abuelos maternos: Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

A diferencia de Romina, que creció frente al público desarrollando una carrera como actriz y ganándose el cariño de miles de niños, Darío prefirió tener un perfil detrás de cámara y llegó a ser productor televisivo de tiras como Provócame y Kachorra. Aunque Franco, Valentina y Azul siempre estuvieron ligados Cris y Gustavo, su exposición pública fue mucho menor a la de su madre.

El duro testimonio de Valentín Yankelevich

Valentín relató el "calvario" que vivió junto a su padre, cuando este se hizo cargo de los tres hermanos tras la muerte de Romina Yan. En diálogo con la periodista Tatiana Schapiro en Infobae, el joven aseguró que llegó el momento de sacarse "una mochila" que venía cargando hace bastante tiempo.

"Después de contarnos que mamá había fallecido, él nos dijo 'yo me voy a encargar de cuidarlos, de protegerlos. Vamos a salir de esta todos juntos'. Y bueno, después de ahí fue todo barranca abajo", recordó el piloto de TC2000.

Durante su testimonio, el nieto de Cris Morena y Gustavo Yankelevich denunció haber sufrido episodios de violencia física y psicológica por parte de su padre, Darío. Estas situaciones desencadenaron un proceso judicial que finalizó con la restitución de su tenencia a favor de su abuelo materno, quien asumió su cuidado y crianza.

Tanto Valentín como su hermano Franco recurrieron a la Justicia, luego de que su abuelo Gustavo los escuchara. Ambos habían intentado pedir ayuda a sus abuelos paternos y no obtuvieron respuesta. "Cuando yo tenía 10 años, 9 años, empecé a sufrir violencia física y psicológica de parte de Darío. Mi hermano también. Era un dolor incomprensible. Realmente era un infierno vivir en esa casa", describió.

"Yo hablo por mí. Eran golpes, gritos, maltrato. A mí nunca me gustó estudiar. Ahora, las ocho horas que yo pasaba en el colegio eran las mejores ocho horas del día porque no volvía a mi casa. Yo sabía que volvía y se desataba el infierno. Sabía que no tenía escapatoria", continuó.

Mientras vivía con Darío aseguró que lo agarraron de los pelos, le pegaron y lo dejaban encerrado en su cuarto. Incluso, recibía la comida cuatro horas tarde, fría y apoyada en el piso. "Más allá de los golpes y la violencia, la persona que supuestamente nos tenía que cuidar después de perder a nuestra mamá", expresó.