El regreso de Queen: llega por primera vez a la Argentina una experiencia única

Queen está de regreso pero esta vez no a los escenarios, sino que llega por primera vez a Latinoamérica una experiencia multisensorial que invita a los fans a sumergirse en el universo de la banda británica. Queen Celebration XP reúne, en una misma noche, exhibición de objetos originales, música en vivo, material audiovisual exclusivo y las historias contadas por sus protagonistas con invitados internacionales de lujo.

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Cómo es Queen Celebration XP, la experiencia única que llega a Argentina

El 20 de marzo llega al Teatro Vorterix Queen Celebration XP, una experiencia que invita a sumergirse a la lo largo de la noche en el universo de Queen. Durante la primera hora, los fans van a poder disfrutar de una exhibición exclusiva con objetos originales y piezas únicas de colección, como letras manuscritas y elementos originales vinculados directamente con la historia de Queen y Freddie Mercury, incluyendo piezas nunca antes exhibidas públicamente y una sección especial de la legendaria visita de Queen a Argentina en 1981.

Llega a Argentina la experiencia Queen Celebration XP

Pero eso no es todo, a continuación será el turno de Bohemian Stories, una experiencia musical íntima a cargo de Germán Tripel e Iván Petracchi. No se trata de un recital tradicional, sino que a través de fragmentos de algunas de las canciones más emblemáticas se recorre la historia de Queen. En este sentido, anecdotas, recuerdos y momentos se conectan con las canciones.

Antes del gran final, Rudi Dolezal, director de los videoclips más icónicos de Queen y amigo personal de Freddie Mercury, llevará al público detrás de las cámaras, proyectando material audiovisual exclusivo, escenas inéditas y entrevistas junto a Freddie, mientras comparte en primera persona historias y experiencias que vivió junto a Queen. Por último, Mickey Callisto, acompañado por una banda completa, será el encargado de cerrar la noche interpretando una selección de las canciones más legendarias de Queen.

Entradas para Queen Celebration XP

Las entradas para Queen Celebration XP estarán habilitadas para su compra a partir del 5 de noviembre a través de All Access.