Seven Kayne comienza su gira mundial: dónde tocará y cómo conseguir entradas.

En un momento clave de su carrera, Seven Kayne, uno de los nombres más sólidos de la escena urbana argentina, anunció su esperada gira mundial, con pisada en Latinoamérica y Europa.

Con una propuesta renovada y ambiciosa, el cantante y productor da inicio a TRANSMU7ACION, su primera gira mundial, que promete ser una experiencia inmersiva para su comunidad de fans. El anuncio despertó una pregunta inmediata entre sus seguidores locales: ¿cuándo será su parada obligada y esperada en Argentina?

Cuándo y dónde tocará Seven Kayne y cómo conseguir entradas

La gira TRANSMU7ACION comenzó oficialmente el 15 de marzo en el Teatro Vorterix de Buenos Aires y recorre varias ciudades del país, como Mendoza (30 de abril), Rosario (9 de mayo), Santa Fe (10 de mayo), Córdoba (11 de mayo), La Plata (15 de mayo), Mar del Plata (16 de mayo), Bahía Blanca (17 de mayo) y Neuquén (18 de mayo). Además, cerrará su paso por Argentina con una nueva fecha en Buenos Aires el 12 de septiembre en C Art Media.

Seven Kayne volverá a Buenos Aires con un show en el C Art Media.

Las entradas para los shows ya se encuentran disponibles a través de este link, que se puede ubicar en el perfil de Instagram del músico. Se recomienda adquirirlas con anticipación, ya que la demanda es alta y muchas fechas podrían agotar localidades rápidamente.

La gira también incluirá paradas internacionales en países como Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, México y España, lo que marca un salto decisivo en la internacionalización de su carrera. Algunas de las fechas más destacadas fuera del país son el 25 de abril en Montevideo, el 6 de junio en Santiago de Chile, y el 31 de octubre en la Sala BUT de Madrid. En México, las fechas se anunciarán próximamente.

Seven Kayne, el argentino que se abre paso en la escena urbana

Desde que irrumpió en la escena con Si Te Lastimé y su colaboración con Bizarrap en la BZRP Music Session Vol. 33, Seven Kayne se convirtió en un referente clave del nuevo sonido urbano argentino. Su versatilidad le permitió moverse entre el trap, el pop y el rock, colaborando con artistas como Duki, Milo J, Tiago PZK, Khea y Luck Ra. El 2024 lo encontró lanzando su álbum VII y una seguidilla de hits que anticipaban lo que ahora se concreta: una gira que redefine su carrera.

Con más de 2.3 millones de oyentes mensuales en Spotify y un fandom activo en redes, Seven Kayne pisa firme en esta nueva etapa, demostrando que su búsqueda musical no tiene techo. Para sus seguidores, TRANSMU7ACION no es solo un tour: es una cita obligada con uno de los artistas más innovadores del panorama actual.