Recitales y conciertos en agosto 2025: qué artistas y bandas de música tocan en Argentina

La artista australiana se presentará en el Movistar Arena con su gira internacional y un recorrido por todos sus éxitos.

La agenda de recitales en Argentina para agosto 2025 se presenta repleta de propuestas para todos los gustos. Desde figuras internacionales hasta clásicos del rock nacional y fenómenos nostálgicos, el mes ofrecerá una variada programación de música en vivo en espacios como el Movistar Arena, Niceto Club y el Microestadio de Ferro. Grandes músicos y reconocidas bandas regresan al país con nuevos discos, aniversarios y shows inolvidables.

Kylie Minogue regresa a la Argentina con su Tension Tour

El jueves 7 de agosto, Kylie Minogue se presentará en el Movistar Arena con entradas a partir de $55.000. La diva del pop vuelve al país después de 17 años, en el marco de su “Tension Tour”, para presentar Tension II, su nuevo álbum de estudio.

El espectáculo promete ser un repaso por toda su carrera, destacando las distintas etapas musicales que marcaron su evolución como artista global. Hits como Can’t Get You Out Of My Head no faltarán en una noche que celebrará sus raíces pop y su vigencia dentro de la escena internacional.

Eruca Sativa presenta nuevo álbum en Niceto Club

El viernes 8 de agosto a las 20, Eruca Sativa se subirá al escenario de Niceto Club con entradas desde $25.000. El trío cordobés presentará A tres días de la Tierra, su más reciente producción discográfica, grabada en los icónicos Criteria Studios de Miami.

El álbum combina potencia, sensibilidad y madurez artística, y su presentación promete un encuentro con la esencia cruda y energética de una banda que continúa apostando por la música en vivo como canal de expresión genuina.

El Kuelgue vuelve con su energía lúdica al Movistar Arena

El miércoles 13 de agosto a las 19, El Kuelgue se presentará en el Movistar Arena con entradas desde $50.000. La banda liderada por Julián Kartún ofrecerá un show donde el humor, la improvisación y la libertad musical se funden con una identidad única.

Con su reciente disco Juegue Kuelgue - En Vivo en Buenos Aires, el grupo redobla su apuesta por el vivo con nuevos arreglos y una puesta en escena que refuerza su estilo inconfundible dentro de la escena nacional.

Manuel Turizo desembarca con su 201 Tour

El lunes 18 de agosto, a las 19, Manuel Turizo actuará en el Movistar Arena con entradas desde $40.000. El artista colombiano llega en el marco de su gira 201 Tour, consolidado como una de las voces más convocantes del reggaetón pop latino.

Con una propuesta más ambiciosa que en giras anteriores, Turizo compartirá su más reciente álbum con el público argentino, en un show cargado de carisma y energía, donde no faltarán colaboraciones, nuevas canciones y los hits que lo consagraron.

Connie Isla presenta su nuevo disco en Niceto

El viernes 22 de agosto a las 21, Connie Isla se presentará en Niceto Club con entradas desde $25.000 (con descuento para Comunidad Indie Hoy). En este concierto mostrará Inefable, su nuevo álbum cargado de identidad, fuerza y libertad artística.

El disco navega entre influencias del pop rock de los 80 y 2000, con una estética que alterna entre lo íntimo y lo punk, marcando una etapa de madurez en su trayectoria como música y compositora.

Bersuit festeja los 25 años de Hijos del culo

El grupo conmemora los 25 años de Hijos del culo con un show especial y entradas agotadas.

El sábado 23 de agosto a las 19, Bersuit Vergarabat celebrará en el Microestadio de Ferro los 25 años de Hijos del culo, uno de sus discos más emblemáticos. Las entradas ya están agotadas.

El show será una interpretación completa del álbum, con invitados y momentos especiales pensados como un homenaje a una época fundamental del rock argentino y al legado de una banda clave en la historia del género.

Erreway vuelve con una serie de shows históricos

Erreway se reencontrará con su público con dos funciones en agosto: el viernes 29 y el sábado 30 en el Movistar Arena, y más fechas programadas en septiembre. Las entradas para ambas fechas de agosto ya están agotadas.

Formado por Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas, el grupo icónico nacido de Rebelde Way revive la emoción de toda una generación. Clásicos como Resistiré o Para cosas buenas marcarán un regreso tan nostálgico como vibrante, en un evento que trasciende la música en vivo para convertirse en un fenómeno cultural.